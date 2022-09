Four Seasons Resort Tamarindo México, recibirá a sus primeros huéspedes en una apartada reserva frente al mar, a finales de 2022

Ubicado en una península privada en la costa del Pacífico Mexicano y rodeado por más de 1,200 hectáreas de selva verde, Four Seasons conectará a los huéspedes con el patrimonio y la cultura mexicana en una experiencia totalmente nueva y ultra lujosa en medio de la naturaleza.

México. El nuevo Four Seasons Resort Tamarindo, México, ha abierto su sistema de reservaciones en anticipación a su esperada apertura a finales de 2022. A partir de hoy, aquellos que deseen visitar este refugio escondido en las costas de Jalisco podrán comenzar a planear sus vacaciones reservando una estancia a través del sitio web del resort.

Comprometido con la preservación del paisaje natural, la celebración de la profunda herencia de México y brindando la mejor experiencia de viaje de lujo, Four Seasons Resort Tamarindo es un tributo a México. El Resort ofrecerá 157 habitaciones y suites de diseño mexicano contemporáneo, varias de ellas con piscinas privadas, además de cuatro restaurantes y bares, un extraordinario campo de golf, una experiencia transformadora de spa y bienestar, y mucho más.

“En Tamarindo, estamos creando una nueva experiencia que está profundamente conectada con su entorno tanto física como espiritualmente”, señaló Vince Parrotta, Presidente de Operaciones del Oeste de América de Four Seasons. “Trabajando en estrecha colaboración con nuestros visionarios socios propietarios y con una curada selección de diseñadores y artesanos locales y regionales, estamos ofreciendo algo completamente nuevo. En pocas palabras, si crees que conoces México, aún no has estado en Tamarindo”.

Una característica que define al Resort es que solo se ha desarrollado el 2% de la reserva natural circundante. “Estamos muy enfocados en el concepto de resilvestración de nuestro entorno, permitiendo que florezcan los ritmos naturales de la Tierra y que la naturaleza recupere su equilibrio”, dijo el Gerente General del Resort, Félix Murillo. “Todo lo que estamos haciendo está guiado por este espíritu, y esperamos que nuestros huéspedes establezcan una conexión profunda tanto con la tierra como con la costa, y que al hacerlo puedan recuperar también su propio equilibrio y salir de aquí inspirados y llenos de energía”.

“Jalisco es uno de los estados de México de mayor importancia económica y cultural, tanto por sus recursos naturales como por su historia”, comentó Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, México. “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los visitantes de nuestro estado a Four Seasons Resort Tamarindo, México, un resort que representa lo mejor del talento mexicano y celebra la riqueza de la tierra, la gente y las tradiciones de Jalisco”.

Una colaboración única

“En Tamarindo, quisimos mostrar lo mejor de lo que este destino tiene para ofrecer en un incomparable entorno natural junto al mar”, señaló Pedro Verea Hernández, CEO de Paralelo 19, grupo propietario de Four Seasons Resort Tamarindo, México. “Estamos encantados de trabajar con Four Seasons para hacer realidad esta visión”.

Una parte integral del carácter del Resort es la celebración del talento mexicano en todas las disciplinas del diseño, comenzando con una asociación entre los arquitectos contemporáneos más importantes del país, Víctor Legorreta y Mauricio Rocha, quienes se unieron como LegoRocha específicamente para este proyecto. LegoRocha, en conjunto con los destacados diseñadores de interiores Uribe Krayer y Estudio Esterlina, han impregnado cada espacio con elementos de la cultura prehispánica y la estética mexicana contemporánea. Al equipo también se unieron el paisajista Mario Schjetnan y los diseñadores de restaurantes Esrawe Studio y Bibiana Huber para complementar la esencia visual del Resort. Desde la colección de uniformes para empleados del diseñador Kris Goyri hasta vajillas, hamacas, canastas, velas e innumerables artículos funcionales y detalles decorativos hechos a mano por alianzas filantrópicas en todo el país, los huéspedes se sentirán inmediatamente conectados con la rica herencia y el estilo de vida moderno de México.

Explorando la Reserva

El Centro de Descubrimiento de Four Seasons Resort Tamarindo es un punto de partida para involucrarse en los ciclos naturales de la región, desde el océano hasta la selva, a través de la Reserva. El equipo de biólogos del Resort está ansioso por compartir con los huéspedes la biodiversidad del área, incluidas sus más de 70 especies endémicas de vida silvestre y cientos de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que se pueden ver en las 1,220 hectáreas de la Reserva.

Abastecimiento de cero millas: Rancho Ortega

Si bien los jardines del chef se han vuelto comunes en muchos hoteles, el equipo del Resort vislumbró las posibilidades que ofrece el microclima de la región creando Rancho Ortega, una granja de trabajo de 14 hectáreas que opera bajo la visión y el liderazgo del director culinario de Four Seasons, Nicolás Piatti. El cultivo de plantas autóctonas abastece a los restaurantes del Resort con productos que crecen aquí desde la raíz hasta el plato en un ciclo de agricultura sostenible de cero millas de abastecimiento.

«Tenemos una bandada de gallinas productoras de huevo deambulando libremente por la granja y hay 17 variedades de árboles frutales que ya producen granada, higo, cacao, guayaba y más», señala el chef Piatti, quien pasó meses buscando los mejores ingredientes en diferentes partes del país, incluyendo una selección de variedades de maíz endémicas de Yucatán. “Estamos particularmente emocionados con el crecimiento de las más de 8,500 plantas de agave azul que cultivamos aquí en Rancho Ortega con la aprobación del Consejo Regulador del Tequila de México”, agregó.

La gastronomía de Four Seasons Resort Tamarindo

Celebrando la espectacular estacionalidad de la región y combinando sabores tradicionales con técnicas modernas y un enfoque de creatividad basado en ingredientes, los cuatro centros de consumo del Resort ofrecerán escenarios para todos, desde cenas a la luz de las estrellas hasta almuerzos relajados o la oportunidad de levantar una copa con amigos.

Cada restaurante es un concepto individual inspirado en su entorno, incluido Coyul, donde la reconocida chef mexicana Elena Reygadas utiliza la abundante cosecha del país para llevar la cocina mexicana moderna a nuevas y emocionantes direcciones. En Sal, a solo unos pasos del Océano Pacífico, los mariscos más frescos se presentan con un elevado arte culinario junto con cocteles artesanales que se disfrutan mejor durante la espectacular hora dorada. También está Nacho, una taquería informal junto a la piscina que ofrece una increíble variedad de tacos auténticamente mexicanos.

Más razones para venir a Four Seasons Resort Tamarindo

La experiencia de The Spa en Four Seasons es una continuación del viaje de inmersión en la cultura y el paisaje de la región con tratamientos diseñados para conectar a los huéspedes con los elementos y ritmos de esta parte única del mundo. Entre los atributos del spa, se incluye la experiencia del temazcal, tradición prehispánica que fomenta la reflexión personal, la contemplación y la reconexión.

Las instalaciones también incluyen un gimnasio de última generación, tres piscinas, apacibles playas y numerosas calas que rodean a la península.

A los golfistas les encantará el campo de golf El Tamarindo de 18 hoyos, par 72, cuidadosamente trazado entre el paisaje natural, con fairways y greens bordeados de palmeras y vistas impresionantes en cada golpe. Un favorito desde 1995 que ahora es parte de Four Seasons y que además ofrecerá experiencias culinarias en el nuevo restaurante Nueve y una boutique de golf.

Para los huéspedes adolescentes que buscan su propio tiempo y espacio está el centro de actividades Escondite. De igual forma, el programa Carmelo introduce a los niños de 5 a 12 años a la cultura y la historia de México, así como a las maravillas del entorno natural de la Reserva.

Four Seasons Resort Tamarindo también ofrece interesantes posibilidades para eventos que van desde retiros corporativos, bodas y reuniones familiares hasta sesiones de foto y video, con una variedad de espacios interiores y exteriores que incluyen una playa privada y el Jardín Melaque con un diseño inspirado en el antiguo juego de pelota maya y una cocina completamente equipada al aire libre.

Sea uno de los primeros, en la historia, en experimentar Tamarindo, México

Four Seasons Resort Tamarindo ha comenzado a aceptar reservaciones para llegadas a partir de finales de 2022 a través de su página web o vía telefónica llamando al +52 357 689 0100.

El Resort está ubicado entre las localidades de La Manzanilla y Barra de Navidad, a 35 minutos en auto desde el Aeropuerto Internacional de Manzanillo-Costalegre (ZLO) hasta la entrada al Resort. Vuelos directos están disponibles desde la Ciudad de México, Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Houston y Calgary, con conexiones en toda América del Norte y más allá. El aeropuerto también tiene capacidad para recibir vuelos de aviones privados. El Resort brinda servicio de transportación, así como gestión de renta de autos y gestión de llegadas por mar.

