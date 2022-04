Four Seasons Hoteles & Resorts celebra la llegada de su cuarta propiedad a México

México. Four Seasons Hotels and Resorts, la compañía líder en hospitalidad de lujo, se prepara para la llegada de su cuarta propiedad en México situada dentro de una ubicación privilegiada en las costas de Jalisco, al interior de una reserva natural. Four Seasons Resort Tamarindo, México, nace a partir de una profunda conexión con la rica herencia de México, el respeto por el destino y la visión de ofrecer a sus huéspedes una auténtica experiencia mexicana. El nuevo hotel abrirá sus puertas este año redefiniendo el concepto de lujo y hospitalidad.

“Celebrar y enaltecer la riqueza cultural y natural del país es la premisa bajo la cual se ha conceptualizado al resort. Una grandiosa selección de talento mexicano conjugado con un destino de características únicas darán vida a un espacio que habla de México a través de cada uno de sus detalles y experiencias. Four Seasons Resort Tamarindo será un lugar para disfrutar lo mejor de México y sumergirse en lo más auténtico de un país rico en historia, cultura y tradiciones” – expresó Félix Murillo, Director General de Four Seasons Resort Tamarindo.

Una reserva de 1,200 hectáreas en donde se mezcla la magnífica biodiversidad de la selva tropical con la belleza de diversas playas solitarias será el hogar del nuevo Four Seasons Resort Tamarindo. Con tan solo un 2% de desarrollo del área, el resort de 157 habitaciones y suites fue construido para fundirse con el paisaje y desvanecerse entre la naturaleza. Su edificación plasma en cada detalle a un México vanguardista que se fusiona con sus raíces ancestrales a través de la visión de algunas de las más respetadas firmas del país. Los arquitectos Víctor Legorreta y Mauricio Rocha lideran el proyecto arquitectónico junto al reconocido paisajista Mario Schjetnan mientras que Uribe Krayer y NODO Taller se han encargado de curar cuidadosamente el diseño de interiores del resort a través de importantes colaboraciones con artesanos de distintas áreas de México. Por su parte, el destacado diseñador mexicano Kris Goyri fue designado para crear la colección de uniformes de los empleados del resort inspirada en el simbolismo de las culturas prehispánicas.

El resort contará con una oferta culinaria inspirada en México y en sus ingredientes a través de cuatro diferentes restaurantes que operarán bajo un esquema de gastronomía sustentable con una selección de insumos producidos dentro de la misma reserva. El spa,

concebido como un espacio de bienestar holístico, también reflejará la esencia del lugar con tratamientos creados a partir del uso de hierbas autóctonas y tradiciones curativas prehispánicas. Además, los huéspedes podrán disfrutar del campo de golf de 18 hoyos El Tamarindo, diseñado por David Fleming y rodeado por el mar y la selva tropical.

Four Seasons Resort Tamarindo brindará una experiencia como ninguna otra que invitará a redescubrir la grandeza de México y la belleza de un inexplorado entorno natural en perfecto equilibrio. Su colección de actividades invitará a los huéspedes a sorprender sus sentidos y conectarse con la naturaleza, con ellos mismos y con los demás en este “remotamente cercano” lugar dedicado a México.

