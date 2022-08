Fiverr se asocia con Selina para reunir a «trabajadores de cualquier lugar» de todo el mundo

Costa Rica. Fiverr International Ltd., la compañía que está revolucionando la forma en que el mundo trabaja en conjunto, anunció una nueva asociación con Selina, una de las marcas de hospitalidad experiencial más grandes del mundo creada para abordar las necesidades de los viajeros millennial y Gen Z. El propósito de la asociación es brindar a los trabajadores en cualquier lugar (es decir, personas que trabajan de forma remota mientras viajan desde al menos dos ubicaciones, nacionales o internacionales, durante todo el año), la oportunidad de encontrar una comunidad y conectarse con personas de ideas afines durante sus viajes. La asociación con Selina también incluye la posibilidad de que estos trabajadores se conecten a través de eventos y reuniones en persona como un medio para combatir uno de los problemas clave que enfrentan: la soledad. Además, Fiverr lanzará su concurso Work from Anywhere, donde diez trabajadores independientes de Fiverr serán seleccionados para permanecer en una ubicación de Selina de su elección durante tres a cuatro semanas.

En una encuesta reciente de Fiverr con Lonely Planet, se reveló que el 90% de los trabajadores en cualquier lugar experimentan soledad mientras viven este estilo de vida. Esto muestra que, si bien la tendencia combinada de «trabajo y viajes» ha seguido creciendo, sigue habiendo desafíos entre este creciente segmento de la fuerza laboral.

“Aunque ser un trabajador en cualquier lugar tiene numerosos beneficios, como tener autonomía y flexibilidad en la vida laboral, aún tiene sus desafíos, como la falta de comunidad y un sentido de pertenencia”, dijo Gali Arnon, directora de Marketing de Fiverr. “Construir, hacer crecer y establecer una comunidad vibrante y atractiva es el corazón de todo lo que hacemos en Fiverr. Estamos encantados de asociarnos con una empresa como Selina, que tiene el espacio físico en todo el mundo para ayudarnos a abordar este problema de frente. Juntos, a través de una variedad de diferentes mecanismos de participación, nuestro objetivo es reunir a esta comunidad de Anywhere Worker para aprender, crecer y, en última instancia, prosperar”.

Selina ofrece a los huéspedes hermosos lugares para quedarse, viajar y trabajar en el extranjero por tiempo indefinido. La empresa utiliza un profundo conocimiento local para crear miles de actividades y experiencias auténticas en más de 163 destinos en todo el mundo. La asociación con Fiverr brindará a los miembros de la comunidad de la plataforma acceso especial a Selina en todo el mundo.

“Desde el inicio, Selina ha construido su misión sobre el fomento de conexiones significativas y auténticas, y creemos que nutrir estas conexiones ayuda a abordar la creciente lucha contra la soledad”, dijo Elad Nir, director de Marketing Global de Selina. “Nuestra activa comunidad global de coworking nos ha demostrado que el trabajo remoto no tiene por qué ser aislado, y estamos encantados de asociarnos con Fiverr y dar la bienvenida a sus trabajadores en cualquier lugar a nuestra red de más de 100 destinos en todo el mundo. La experiencia Selina está cuidadosamente diseñada para brindar un sentido de comunidad a los nómadas digitales, viajeros y lugareños de hoy. Juntos, aprovechando nuestras plataformas y uniendo a nuestras comunidades, esperamos mostrar cómo la creación de conexiones a través de los viajes crea un sentido de comunidad y satisfacción”.

El concurso Work from Anywhere tendrá una duración de tres semanas (desde el 11 de agosto hasta el 1 de septiembre), donde los trabajadores independientes de Fiverr de todo el mundo pueden enviar sus participaciones para tener la oportunidad de ganar $2,000 en cupones en efectivo para gastos de viaje de Fiverr, así como 250,000 tokens de Selina. (equivalente a aproximadamente $2,000 USD en estadías nocturnas y otros servicios en las ubicaciones de Selina) para canjear en alojamientos de Selina, actividades de bienestar y acceso a hot-desk. Durante su estadía, los ganadores del concurso también documentarán y compartirán su experiencia como Anywhere Worker con el mundo.

Para obtener más información sobre la asociación de Fiverr con Selina y el concurso Work from Anywhere, haga clic aquí.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe