Empresas costarricenses se comprometen con el turismo social

Costa Rica. En el marco de la semana del Turismo Social, el ICT reconoció este miércoles el trabajo de 36 organizaciones que se comprometieron con el programa de Turismo Social con Integridad que impulsa la Institución.

El reconocimiento se dio durante un taller con la participación de representantes de las 36 organizaciones inscritas en el proceso, que serán los primeros en recibir la acreditación del programa Turismo Social con Integridad.

El programa Turismo Social con Integridad busca que todas las personas, sin importar su condición socioeconómica o física, nacionalidad o edad, puedan gozar de los destinos turísticos sostenibles que Costa Rica ofrece tanto al turismo nacional como internacional.

William Rodríguez, ministro de Turismo, destacó que el programa pretende que grupos de personas adultas mayores, con capacidades diferentes, niños y niñas con limitaciones económicas y otras, puedan disfrutar de los distintos atractivos turísticos de Costa Rica.

“Mi compromiso es dar seguimiento, relevancia y apoyo a estas acciones e incluir a algunas otras instituciones que tienen un rol importante en este campo. Este evento está en concordancia con mis objetivos de volver a darle al turismo la condición social que hemos perdido a lo largo del tiempo por darle relevancia a los aspectos meramente económicos, cuando lo social es también relevante”, dijo el Ministro en la inauguración del taller.

Alianzas fortalecen el turismo social

Durante el año pasado 36 empresas cumplieron requisitos y realizaron acciones que las acreditaron para realizar Turismo Social con Integridad, siendo este un medio para que muchos más ciudadanos puedan vivir la experiencia de realizar turismo nacional.

El ICT invita a más empresas y organizaciones del país a inscribirse en este programa.

Según la Organización Internacional de Trabajo Social, el turismo social son los efectos y fenómenos resultantes de la participación en el turismo, más específicamente la participación de grupos en condición de vulnerabilidad.

En nuestro país, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 39528-MP-TUR del 10 de diciembre del 2015, publicado en el Alcance No. 44 a La Gaceta No. 54 del 17 de marzo del 2016, Articulo 2 del reglamento del Turismo Social en Costa Rica, se concibe como un derecho universal, mediante el cual se garantiza el acceso al descanso, recreación, ocio, tiempo libre, por parte de segmentos de población en vulnerabilidad social y económica, en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad, comodidad y calidad.

¿Qué es Turismo Social?

Fuente. ICT