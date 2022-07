El primer vuelo de la canadiense OWG a Varadero ya tocó tierra cubana

Cuba. El primer vuelo en año 2022 de la aerolínea canadiense Off We Go (OWG) al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, llegó este sábado desde Toronto, con 167 pasajeros interesados en el destino Cuba durante la temporada de verano.

Con Havanatur como receptivo, y Hola Sun Holidays & Caribe Sol como turoperadores, aterrizarán en el Juan Gualberto Gómez dos vuelos de la OWG con frecuencia semanal, los sábados, uno desde Toronto y otro desde Montreal, declaró Marleny Moleón Fernández, directora de Havanatur Varadero.

Juan Carlos Soto García, supervisor de Hola Sun Holidays & Caribe Sol, explicó que dichas agencias constituyen turoperadores consagrados del mercado canadiense y se concentran en Cuba, y resaltó que la particularidad ahora es que los vuelos se realizarán con la línea aérea Off We Go.

Es una operación que recién comienza y la magnitud del futuro dependerá de la demanda, con probable incremento en el invierno; creo que la gente a partir de noviembre ganará confianza y habrá perdido el miedo por la pandemia de COVID-19; OWG cuenta con una flota suficiente para volar a Cuba los siete días de la semana, expresó.

Una de las características principales de Hola Sun Holidays & Caribe Sol es potenciar los destino turísticos de Cuba, con la visión de operar todos los aeropuertos internacionales de la isla, lo que se logró años atrás, por el impacto de la pandemia de COVID-19 la operación se concentra en busca de volumen, argumentó.

Ahora volamos a cuatro aeródromos de la mayor de Las Antillas, los de Holguín, Santa Clara, Cayo Coco y Varadero, pero comercializamos alrededor de 10 destinos turísticos más allá de los territorios donde se localizan los aeropuertos, precisó Soto García.

El 30 de junio último comenzaron las operaciones comerciales entre la OWG y Cuba en este 2022, mediante el arribo del Boeing 737-400 al Aeropuerto Internacional Frank País, de la ciudad de Holguín.

