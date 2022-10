El Hotel Maison Colbert Meliá Collection elegido como uno de los mejores hoteles de lujo en Europa

Ubicado en el corazón de París, este hotel ha sido reconocido como Mejor Hotel Boutique de Arte en Europa en los Luxury Hotel Awards

Maison Colbert, que ocupa un edificio del siglo XVI, y las experiencias que ofrece a sus huéspedes son un homenaje a la historia, al arte y al modo de vida parisino

El hotel Maison Colbert Meliá Collection ha sido reconocido como uno de los mejores hoteles de lujo de Europa. En la última edición de los prestigiosos premios World Luxury Hotel Awards, que buscan galardonar las mejores experiencias hoteleras de lujo en todo el mundo, Maison Colbert ha sido elegido Mejor Hotel Boutique de Arte en Europa.

Ubicado en el corazón de París, a pocos pasos de la Catedral de Notre Dame y la orilla izquierda del Sena, Maison Colbert se encuentra en pleno Barrio Latino de la ciudad. El edificio que lo alberga se construyó en el siglo XVI y ha sido declarado monumento histórico, ya que fue la antigua residencia de la célebre escritora Simone de Beauvoir. Brindando homenaje a la historia, al arte y al estilo de vida parisino, Maison Colbert forma parte del selecto grupo de hoteles The Meliá Collection y su decoración se ha inspirado en las obras del pintor español Joaquín Sorolla y el vinculo de este con la capital francesa. El boutique hotel Maison Colbert es así la combinación perfecta ente el lujo y la cultura de parisina unida con la española.

Además del lujo que ofrece a sus huéspedes a través de su historia, su ubicación y su decoración, Maison Colbert captura la esencia del destino y la transforma en experiencias únicas. La conexión de Sorolla con País no solo está presente en la decoración de las habitaciones del hotel, sino también en su oferta gastronómica. Nombrado en homenaje a la amada esposa de Sorolla, cuyo retrato puede verse en muchas de las paredes del Maison Colbert, en Café Clotilde se pueden probar los elementos más esenciales de la cocina francesa y los mejores cócteles de autor. En este café parisino, también se pueden degustar los pasteles gourmet de la renombrada pâtissier francesa Nina Métayer.

Sin duda, Maison Colbert ha sabido crear una experiencia de lujo única a nivel europeo y que ha quedado demostrada gracias a su reconocimiento en los World Luxury Hotel Awards. Un premio de gran valor teniendo en cuenta que los ganadores se eligen a través de una votación abierta en la que clientes y huéspedes participan para reconocer sus hoteles de lujo preferidos.

Reconocimiento a la apuesta de Meliá Hotels International por el lujo

Adicionalmente al hotel Maison Colbert, otros establecimientos de lujo de Meliá Hotels International en destinos de todo el mundo también han sido premiados. La oferta de lujo y sostenibilidad de la compañía en Tanzania ha destacado de manera especial con el premio a Mejor Hotel de Negocios de Lujo en Tanzania para el Gran Meliá Arusha, premio a Mejor Resort Todo Incluido en el Este de África para Meliá Zanzibar, y premio a Mejor Bush Lodge de lujo del Este de África para el hotel Serengeti Lodge, también de la marca Meliá Collection.

En Asia, el Meliá Chiang Mai (Tailandia) ha sido reconocido como Mejor Nuevo Hotel de Lujo en el conteniente y también ha recibido el premio al Mejor General Manager del Sudeste Asiático. Los hoteles de Vietnam Meliá Ho Tram Beach Resort y Meliá Hanoi, han sido galardonados con el premio a Mejor Hotel de Costa de Lujo y Mejor Hotel Urbano de Lujo, ambos a nivel país, respectivamente.

Acerca de Meliá Hotels International: Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Falcon’s Resorts by Meliá, además de un amplio portfolio de hoteles bajo el sello Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa según el último Corporate Sustainability Assesment de S&P Global (Silver Class), así como la séptima compañía del mundo (y primera del sector turístico) en gestión sostenible, según el Wall Street Journal y la única empresa turística española entre los “Europe’s Climate Leaders 2021” según Financial Times. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Fuente: Meliá Hotels International / Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.