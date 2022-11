Cayo Largo del Sur en Cuba inicia oficialmente operaciones bajo la gestión de Blue Diamond Resorts

Cuba. Tras el anuncio realizado por Grupo Gran Caribe y Blue Diamond Resorts Cuba a principios de este año, ambas compañías se complacen en anunciar que cuatro de sus once propiedades renovadas en Cayo Largo del Sur abrirán sus puertas el 4 de noviembre 2022. Con una amplia serie de conceptos de hospitalidad que incluyen entretenimiento y habitaciones mejoradas, Memories Cayo Largo, Starfish Cayo Largo y The Villas Linda Mar y Marina serán los primeros hoteles que darán la bienvenida a los huéspedes a este idílico destino.

«Este es el primer paso para un gran cambio en la industria de la hospitalidad en esta región, lo que confirma la fortaleza de Blue Diamond Resorts Cuba y el destino para unas vacaciones únicas», comentó Mohamad Fawzi, Director General de Blue Diamond Resorts Cuba. “Este proyecto contempla un total de 1,348 habitaciones, incluyendo cuatro resorts todo incluido y un grupo de siete villas individuales que abrirán en etapas y ya están listas para el invierno”.

Los viajeros podrán disfrutar de una experiencia familiar todo incluido en Memories Cayo Largo, que incluye 296 modernas habitaciones, una variedad de restaurantes y bares, piscinas, actividades de entretenimiento como billar y cancha de tenis, un club nocturno, gimnasio y spa con costo adicional. Por otra parte, Starfish Cayo Largo ofrece 307 cómodas habitaciones, 5 opciones gastronómicas, piscinas tanto para adultos como para niños, club de bebés, entre otras amenidades para el disfrute y relajación de sus huéspedes.

Villa Linda Mar y Villa Marina son dos acogedoras propiedades donde huéspedes de todas las edades pueden relajarse en la privacidad de cabañas o bungalows. A pocos minutos del aeropuerto y muy cerca de centros recreativos y culturales, The Villas se convierten en la opción ideal para unas tranquilas vacaciones en familia.

Blue Diamond Resorts Cuba, la compañía de gestión hotelera de más rápido crecimiento, anunciará la apertura de las siguientes propiedades en el destino turístico de Cayo Largo del Sur, a medida que cumplan con los más altos estándares requeridos.

