Avanzar en la movilidad segura para una recuperación más sólida

La Reunión de Alto Nivel se centró en las lecciones aprendidas del impacto de la pandemia en la movilidad y el turismo internacionales, con el fin de crear resiliencia para afrontar futuras crisis.

«Los progresos realizados durante estos dos últimos años, junto con el aumento de la coordinación entre los gobiernos, han sentado las bases para una sólida recuperación», declaró el secretario general, Zurab Pololikashvili. Tras subrayar que «la equidad vacunal sigue siendo un gran reto», destacó que «para afrontar futuras pandemias, es fundamental poner en práctica lo que hemos aprendido y trabajar para favorecer la recuperación».

Los participantes reconocieron que para que los viajes transfronterizos vuelvan a la normalidad es preciso reducir o levantar, en la medida de lo posible, las restricciones de viaje relacionadas con la COVID, sin perder de vista las consideraciones de salud pública.

Presidida por la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, la reunión congregó a representantes de los sectores de la salud y el turismo de más de 30 países, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de otros organismos de las Naciones Unidas tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OMI) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

La Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad en los Viajes Internacionales se celebró en el marco de la presidencia indonesia del G20 en 2022. Con el respaldo de las principales partes interesadas, como la OCDE, la OMS, la OACI y la OMT, los participantes alentaron a la presidencia indonesia a incorporar los puntos principales en las iniciativas afines del proceso del G20 y, en concreto, en el esfuerzo prioritario del grupo de trabajo sobre salud del G20 para la armonización de las normas sanitarias mundiales y del reconocimiento en los puntos de entrada del certificado sobre COVID-19 y otras enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Con este motivo, la OMT y la OCDE publicaron una evaluación del impacto de la pandemia en el turismo, donde se muestra que es uno de los sectores más afectados.

