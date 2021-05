Wyndham Hotels & Resorts implementa Oracle OPERA Cloud a nivel mundial

La plataforma móvil permite una innovación más rápida y ayuda a los hoteles a mejorar la personalización de los huéspedes, reducir los costos y aumentar la eficiencia operativa

Estados Unidos. Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo con más de 8.900 hoteles en casi 95 países, ha anunciado hoy el despliegue de la nueva generación de Oracle Hospitality OPERA Cloud Property Management (PMS) en sus hoteles de servicio completo, convirtiéndose en la primera gran compañía hotelera en adoptar el sistema a nivel mundial. La decisión llega tras el éxito de las pruebas piloto en casi 50 hoteles Wyndham durante los últimos nueve meses.

Los hoteles de servicio completo que se incorporen al portafolio de Wyndham, que incluye marcas como Wyndham Grand®, Ramada® by Wyndham y Dolce® by Wyndham, se incorporarán al nuevo PMS, mientras que los propietarios actuales tienen la opción de actualizarse ahora o esperar hasta que expiren sus acuerdos de PMS existentes. La compañía prevé que aproximadamente el 20% de su cartera de servicios completos adoptará el nuevo PMS en los próximos 12 meses y que la mayoría migrará al sistema en los próximos años.

La selección por parte de Wyndham de OPERA Cloud para sus hoteles de servicio completo representa la última de una creciente lista de iniciativas tecnológicas lanzadas recientemente por la Compañía, todas ellas centradas en dar a los franquiciados herramientas que les ayuden a proporcionar una ventaja competitiva en medio de la pandemia actual. El pasado mes de septiembre, la empresa lanzó una nueva plataforma de datos de clientes, la mejor de su clase, y antes de eso, una aplicación móvil totalmente rediseñada, convirtiéndose en la primera en llevar el check-in y check-out móvil a más de 6.000 hoteles económicos y de gama media.

“La implementación de OPERA Cloud de Oracle representa el siguiente paso en la continua transformación digital de Wyndham”, dijo Scott Strickland, director de información de Wyndham Hotels & Resorts. “El sistema no sólo ayuda a nuestros propietarios de hoteles a ofrecer una mejor experiencia a los huéspedes a través de una serie de mejoras y eficiencias operativas, sino que está diseñado para reducir sus costos generales al eliminar la necesidad de un hardware in situ oneroso y difícil de mantener. Lo mejor de todo es que los hoteles pueden migrar al sistema de forma remota en cuestión de días, no de semanas, lo que permite que los hoteles, particularmente en conversiones, abran más rápido”.

A través de OPERA Cloud, Wyndham y sus franquicias tienen la capacidad de:

·Escalar en la nube: Construido específicamente para ejecutar las operaciones del hotel, el PMS es flexible y puede escalar para satisfacer las necesidades de cada hotel sin requerir la instalación y el mantenimiento de hardware in situ.

·Permitir el acceso móvil “en cualquier lugar”: Los operadores pueden gestionar su hotel desde cualquier lugar, mientras que los miembros del equipo pueden alejarse de la recepción para atender a los huéspedes en cualquier lugar de la propiedad.

·Agilizar las operaciones: la fácil integración con miles de interfaces de socios clave se traduce en una experiencia de los huéspedes más fluida y optimizada, con la oportunidad de mejorar la personalización.

·Operar a nivel mundial: Diseñado para cumplir con los requisitos fiscales en más de 200 países, los operadores pueden personalizar el sistema para operar en 20 idiomas.

·Mejorar la seguridad y el rendimiento: El PMS está construido sobre la Infraestructura Cloud de Oracle (OCI por sus siglas en inglés), que ayuda a los hoteles a elevar la experiencia de los huéspedes al tiempo que ayuda a ofrecer un mayor rendimiento, seguridad y fiabilidad.

“El enfoque progresivo de Wyndham en su transformación digital proporciona una ventaja estratégica para sus miles de propietarios y operadores de hoteles en todo el mundo”, dijo Alex Alt, director general de Oracle. “Contar con OPERA Cloud permite a los franquiciados mejorar de forma rápida y remota las funciones para los huéspedes a medida que el sector sigue evolucionando, lo que va a ser fundamental para mantener una ventaja competitiva.”

El despliegue de OPERA Cloud se basa en los cimientos de una transformación digital más amplia y de varios años para Wyndham, que en los últimos meses le ha permitido a la compañía poner en marcha rápidamente nuevas herramientas y ofertas para ayudar a impulsar más negocios a sus franquicias, particularmente de viajeros de negocios cotidianos, como los trabajadores de la construcción, los trabajadores de servicios públicos, los trabajadores de transporte y más. Entre ellas se encuentra Wyndham Direct, una solución total de reserva, facturación y pago para clientes corporativos que agiliza la gestión de los viajes sin requisitos de estancia o gasto mínimo, y Wyndham Business, una ventanilla única para cualquiera que desee hacer negocios con Wyndham y sus hoteles. Más información en www.wyndhamhotels.com/business

Wyndham comenzó su viaje de transformación digital en 2016, y desde entonces ha dado lugar a un cambio hacia los mejores sistemas de gestión de propiedades basados en la nube, un único sistema central de reservas para las 20 marcas y una plataforma flexible de servicios y ventas en la nube.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe