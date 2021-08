Volvió a Roatán el “Symphony of the Seas”, el crucero más grande del mundo

Honduras. El director del Puerto de Roatán (Port of Roatán), Kester Boden, informó que la isla en el Caribe hondureño recibió en las últimas horas al crucero más grande del mundo, el Allure of the Seas.

El Allure of the Seas (Atracción de los mares) atracó en las costas de la isla trayendo consigo más de 1,521 pasajeros y 1,777 tripulantes, lo que representa un ingreso considerable de divisas por consumo de bienes y servicios que los turistas dejan en las horas que permanecen en Roatán.

De igual forma, indicó que en la paradisíaca isla atracó el Norwegian Gem de Jewel de Norwegian Cruise Line, que de igual manera es de gran ayuda para la reactivación económica.

Ambos cruceros se suman a la fila de los atraques en el destino, como parte de la reactivación económica de la isla, ya que en el crucero de Symphony of the Seas, atrajo a 1,680 turistas y 1,796 tripulantes. Y el Gem de NCL, atrajó al destino 1,262 y a 1,067 tripulantes.

“Recibir en la etapa de reactivación un crucero Oasis Class y a Gem de NCL, es motivo de celebración para el Port of Roatan, significa que estamos listos para la reapertura y para la reactivación económica de nuestra comunidad, bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene que hemos adoptado para que los turistas disfruten de las bellezas naturales y la cultura isleña”, manifestó Boden.

Tras la reapertura del pasado 9 de agosto con la llegada del Celebrity Edge, el Port of Roatan continúa impulsando la llegada de turistas a la isla con la programación de importantes embarcaciones, donde destaca el arribo de navieras como Celebrity, NCL y RCCL en las próximas semanas.

La llegada de cruceristas es muy importante para la economía de la isla y el turismo en general ya que cada persona que baja del barco gasta un promedio de 93 dólares en compra de souvenirs, transporte interno, actividades recreativas, bares y restaurantes, durante las aproximadamente cinco horas que el barco permanece en el puerto.

Fuente. CR/Hondudiario