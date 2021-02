Viajeros ven alivio laboratorio para PCR en aeropuerto Las Américas

República Dominicana. La situación de los pasajeros que llegan sin una prueba PCR al aeropuerto de La Américas, comenzó a mejorar con la instalación de un laboratorio que les entrega los resultados en media hora.

A pesar de que en cualquiera de los laboratorios los resultados son entregados entre 24 y 48 horas, en el aeropuerto están listos en un tiempo récord y no se requiere cita ni indicación, con un precios de 1,995 pesos, 50% menos que de manera normal.

En ese sentido no se observó el tapón de pasajeros que hubo en días pasados por la falta de una prueba, mientras que en el laboratorio, que funciona desde el pasado martes, la cantidad de clientes era baja.

“Esto es un alivio porque ya los que vamos a viajar no tenemos que preocuparnos tanto para conseguir una prueba, porque eso está un poco difícil”, explicó una viajera.

Los dominicanos y extranjeros que deben salir del país y requieren una prueba PCR como requisito de su destino, han estado enfrentando una situación difícil para conseguir el análisis en los laboratorios, donde cada día se forman largas filas ante la demanda del procedimiento que busca evitar que los viajeros lleguen infectados por el virus de Covid-19.

Esa medida entró en vigencia el pasado 26 de enero para los viajeros que van hacia los Estados Unidos, pero también los que van para España, Panamá y otros países, deben presentar los resultados negativo de una prueba PCR, y en algunos casos tiene que repetírsela cuando llegan a su destino.

PCR en Cruz Jiminián

El pasado viernes el doctor Cruz Jiminián informó a quienes van a viajar y necesiten una prueba PCR en un tiempo récord, pueden dirigirse al laboratorio que funciona en las instalaciones de su centro de salud.

Indicó que el servicio para viajeros se estará ofreciendo de lunes a viernes de 7:00 a.m a 4:00 p.m y los sábados de 7:00 a.m a 12:00 m, y no se requiere cita previa ni indicación médica, y es válida para viajes internacionales, incluyendo EE.UU.

Fuente. Externa