Viajeros que ingresen a Guatemala deberán presentar prueba negativa de COVID-19 y esquema completo de vacunación

Guatemala. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- actualizó el lineamiento nacional para la prevención de COVID-19 de viajes internacionales hacia y desde Guatemala.

Ahora los viajeros deben presentar carné o constancia de vacunación contra COVID-19, esquema completo; en el caso de Johnson & Johnson, una dosis; la última vacuna debe tener por lo menos dos semanas de haber sido administrada. Además, deben presentar un comprobante de prueba negativa de antígeno o PCR, no mayor a 3 días previos al punto de chequeo en la aerolínea, este requisito no aplica a menores de 10 años.

Si por algún motivo justificable, el viajero no cuenta con el comprobante de la prueba negativa de antígeno o PCR, podrá realizársela en uno de los laboratorios autorizados por el MSPAS, en su arribo a la terminal aérea. Toda vez, la persona no presente síntomas sospechosos de COVID-19. Si el resultado de la prueba es positivo, no se permitirá el ingreso del viajero, excepto que sea guatemalteco o que tenga residencia permanente en el país.

Es importante resaltar que el uso de mascarilla obligatoria para personas mayores de 2 años, se exceptúa pasajeros que tengan contraindicaciones médicas certificadas para su uso. Asimismo, se recomienda no viajar si presentas cualquier síntoma de enfermedad respiratoria aguda o sospechosa de COVID-19.

Fuente: Gobierno de Guatemala.