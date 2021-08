Turismo coloca la mira en puntos diversos para robustecer la industria

La administración actual gestiona nuevos espacios y más inversionistas, refuerza los destinos y da vigor al mercadeo

República Dominicana. El Ministerio de Turismo (Mitur) tiene varios focos en el norte que sigue, y todo indica que a cada uno le está dando un alto porcentaje de importancia, considerando que el empuje de la industria al final se logra con una sumatoria de esfuerzos.

La institución está reforzando los destinos y garantizando seguridad en la cadena de valor; ve claramente la importancia de ser proactivo en la gestión del espacio aéreo y en la aprobación de rutas aéreas donde hay mercados críticos; pero le ha quedado claro también que no debe soltar la parte de salud y las políticas que haya que seguir como país en esa dirección. La actual gestión del Mitur ha asegurado, por otro lado, que la captación de inversiones es un elemento sine qua non, si se quiere robustecer mucho más la parte del alojamiento, que permite que el visitante tenga donde quedarse cuando llega al territorio, especialmente habitaciones para largas estadías.

La viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, le dijo que hay que continuar identificando cuáles son los aliados estratégicos a los que hay que apoyar para iniciar rutas, tomando en cuenta que, en el caso de algunas, es posible que al inicio no vengan llegas, sino con solo un porcentaje de los asientos ocupados. “En ese caso, los Estados lo que hacen es que al iniciar la ruta comparten los riesgos y ya después del tercer o cuarto vuelo eso comienza a cambiar, porque las aeronaves se llenan”, expuso.

Desde su punto de vista, se debe continuar con esa parte, sin descuidar la cadena de valor de microempresarios que trabajan en los diferentes destinos en los temas específicos, y demostrar a los hoteleros que se sigue trabajando para que ellos continúen abriendo sus hoteles.

La conversación con Jacqueline Mora versó sobre diversos aspectos, relacionados con la denominada “industria sin chimenea”, incluida la parte de la captación de nuevas y mejores inversiones.

“Es un tema fundamental. Aquí, para una estrategia fuerte de crecimiento, si la gente no tiene donde quedarse, es un tema. Claro, debemos decir que contamos con habitaciones, pero debemos pensar más en aquella para largas estadías (…); es fundamental sentarnos con los inversionistas. Y debo decirte que nos ha ido muy bien, por dos cosas. Una de ellas es porque están viendo un gobierno que cambió y fue un cambio positivo, no como en otros países, que los cambios de gobiernos que se están dando son negativos. Tú no te imaginas las marcas que quizás tienen poca presencia aquí, que están llegando a decirnos que quieren invertir en este país, porque hay estabilidad política, reglas de juego e incentivos adecuados. Eso va a ser fundamental, porque sin habitaciones no los vamos a poder atraer”, advirtió la funcionaria.

Jacqueline Mora, al citar los principales puntos fuertes que ha tenido la administración de Luis Abinader en materia turística, con David Collado como ministro de Turismo, planteó que el primero y más importante es la creación del Gabinete de Turismo presidido por el propio Presidente.

“Tenerlo en la cabeza, eso te da una ventaja impresionante, y hay que decir que todas las demás entidades del sector se han alineado muy rápidamente. Cuanto tú tienes al Presidente y al ministro de Turismo…. Esa fue la decisión más acertada”, aseguró Mora.

Resaltó que el segundo punto fue el hecho de que el país se abriera de manera pura (en tiempo de pandemia), con el aporte del Gabinete de Salud, que le ha sumado y aportado mucho al Gabinete de Turismo, así como el hecho de que este país haya logrado protocolos certificados internacionalmente y que se dispusiera de un seguro de salud para el turista que viene a República Dominicana.

“Pero algo importante ha sido también el trabajo del ministro Collado, de la mano en cada uno de los detalles que se implementaron y la generación de una estrategia basada en inteligencia. Se ha ido mirando, por ejemplo, cómo ir aprovechando la apertura que se da en cada país que ha ido abriendo”, expresó.

Resaltó que la buena relación con el sector privado ha sido un elemento importante, así como el cambio que hizo el ministerio de la estrategia de comunicación. En la conversación, la viceministra Jacqueline Mora citó los grandes proyectos que está empujando el Gobierno, entre ellos el de Pedernales, el de Miches y los de la zona Norte del país, incluido el rescate y vuelta al polo turístico Puerto Plata, donde el mandatario ha dejado ver su interés en que se diversifique la oferta de valor y los destinos.

Informó que acaba de salir un estudio que habla de cómo están cambiando las tendencias en turismo. Asegura que los consumidores quieren salir a las comunidades y compartir más con ellas; conocer más la naturaleza y quieren que haya un protocolo de seguridad para ellos donde quiera que vayan. “Es una parte que se está trabajando fuertemente desde el Viceministerio de Gestión de Destinos, donde se trabajan proyectos directos con las comunidades, para crear una cadena de valor diferente”, indicó.

Jacqueline Mora resaltó la importancia del espacio aéreo para el país y como tal la cercanía y sinergia que debe existir a nivel de trabajo entre la Junta de Aviación Civil y el Ministerio de Turismo. Planteó que se requiere seguir buscando rutas que hagan más cómodo viajar. Resaltó que es de gran valor continuar reforzando el turismo de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, del turismo céntrico y el turismo “mice” o de reuniones.

Rediseño de la estrategia de mercadeo y lo digital

La viceministra dijo que el manejo de la pandemia en República Dominicana es una excelente noticia para el resto del mundo. “La gente se siente segura al venir aquí; es importante que el turista sepa que si viene y va a una excursión y quiere compartir con personas locales, esos locales están vacunado y que guardamos y respetamos los protocolos (…)”, sostuvo.

Agregó que además de la estrategia seguida, se debe continuar rediseñando la de Mercadeo. “Nos hemos dado cuenta que hay que irse más al tema digital. Antes lo digital era 20 % del total, nosotros cambiamos eso a 80 %”, dijo.

Fuente: El Caribe