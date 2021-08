Tanoshii renueva su menú y está de vuelta en Hotel Real InterContinental

Guatemala. A partir del 19 de agosto, regreso la gastronomía y experiencia de la cocina japonesa del restaurante Tanoshii a Hotel Real InterContinental Guatemala.

Tanoshii regresa con un menú renovado y un ambiente que transporta a los comensales al lejano oriente con sus tradicionales samuráis y geishas que bridan una atmósfera cosmopolita, moderna y llena de color.

Los platillos de Tanoshii están inspirados en recetas tradicionales y elaborados con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Dentro del menú se pueden encontrar los famosos rolls, sashimis, nigiris, sopas y platos especiales que deleitarán a los paladares de los amantes de la gastronomía del Japón.

Tanoshii junto al Hotel Real InterContinental reafirman su compromiso por la excelencia en el servicio a todos sus huéspedes y visitantes para que vivan una experiencia memorable. Como parte de su filosofía de innovación constante, los Hoteles Real InterContinental en la región han desarrollado una propuesta de valor denominada The Place To Be, que los convierte en el centro de entretenimiento, gastronomía y negocios de la ciudad, a través de la apertura de restaurantes, bares y áreas sociales de conceptos innovadores y únicos en donde residentes y visitantes se reúnan y disfruten en un lugar moderno, vibrante, accesible y seguro.

La gastronomía de Tanoshii se podrá disfrutar de lunes a viernes de 12:00 a 3:00 PM y de 6:00 a 10:00 PM. Domingos de 12:00 a 5:00 PM. Los sábados se encuentra cerrado.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe