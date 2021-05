República Dominicana y su potencial para exportar salud

RD. Una de las principales razones por las cuales los dominicanos residentes en el extranjero vienen al país en busca de tratamientos odontológicos es la confianza que tienen en los profesionales locales. La calidad del profesional acreditado en el país se encuentra en uno de los niveles más altos de la odontología internacional, utilizando los últimos recursos tecnológicos para brindar los mejores resultados en sus tratamientos.

Así lo considera el doctor Manuel Sanabia, odontólogo especialista en estética y rehabilitación oral, quien será unos de los panelistas principales del Quinto Congreso de Turismo de Salud y Bienestar, a celebrarse los días nueve y 10 de junio en Santo Domingo, organizado por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y AF Comunicación Estratégica.

Sanabia es un experimentado médico odontólogo especializado en turismo de salud, quien además pondera como destacable la seguridad que brindan los consultorios odontológicos con relación a la bioseguridad “porque donde esta no esté presente no importa calidad ni costos, no será un atractivo para el turista que busca salud”.

“En cuanto a odontología se refiere la República Dominicana sobrepasa en atractivo a todos los países de la región, gracias a la accesibilidad e influencia que tenemos en las últimas tecnologías; el capital humano actualizado en brindar planes de tratamiento y hacerlos realidad en tiempos cortos para que el paciente no retrase su regreso”, afirma Sanabia.

Detalla que los implantes dentales se han posicionado como uno de los servicios más procurados dentro del turismo médico dental ya que, teniendo en cuenta la alta calidad de los materiales con que dispone el mercado garantiza el éxito del procedimiento, siendo este ambulatorio y sin muchas complicaciones, si se tiene el cuidado de una buena planificación, ejecución del momento quirúrgico y cuidado posoperatorio, es un procedimiento que permite al paciente regresar a su vida cotidiana casi de inmediato.

“Muchos de los problemas de la cavidad oral desencadena en la pérdida de las piezas y los implantes dentales son una alternativa muy eficiente para devolver la función y la estética, por eso nos visitan con regularidad pacientes extranjeros”.

Apegados a las normas

Expresó que la calidad del trabajo odontológico especializado orientado a turismo de salud no es algo improvisado, sino que los profesionales que se dedican a ello cumplen con todos los rigores necesarios para serlos.

“Las certificaciones que un odontólogo debe tener en República Dominicana, antes que nada, es su número de exequátur, ya que esta es su licencia para ejercer la profesión, certificado de habilitación expedido por el Ministerio de Salud, membresía del Colegio Dominicano de Odontólogos y cuando posee alguna especialidad pertenecer al grupo o sociedad de su especialidad. En mi caso soy miembro del Colegio de Odontólogos, del Grupo de Estudios Odontológicos, del Grupo de Odontología Estética y Restauradora y de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales”, sostuvo.

Sanabia también es miembro de la International Academy of Aesthetics y trainer certificado de Style Italiano Dentistry.

“La gran mayoría de estos grupos o sociedades están avalados por organismos internacionales con los cuales tienen cooperación, lo que garantiza al paciente que está en manos de un personal capacitado y legalmente comprometido con buscar las mejores alternativas de tratamiento para el éxito de la planificación. Todo estipulado en un consentimiento informado en el que se detalla el procedimiento a realizar, así como las complicaciones o riesgos posibles”.

Fuente: Listin Diario.