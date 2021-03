República Dominicana premiada en The Golden City Gate en ITB Berlín Now 2021

República Dominicana. República Dominicana ha triunfado una vez más en los reconocidos Premios Internacionales Multimedia “The Golden City Gate 2021”. De esta manera, en la categoría “TV Cinema/Commercials International”, con el vídeo “Now Is Your Time In Dominican Republic” ha obtenido el Primer Puesto, Medalla de Oro.

Además, República Dominicana ha logrado dos Medallas de Plata en las categorías “Stay Safe International” con la película Enjoy Your Safe Holidays in Dominican Republic y en la categoría de Publicidad Gráfica “Print Advertising International”. Así, República Dominicana, con tres premios, se erige por segundo año consecutivo como el destino turístico más galardonado de la edición.

La agencia de publicidad española Made in Spain, dirigida por Andrés Gil, es la responsable de los vídeos y diseño de la publicidad gráfica que se realizan para las Campañas de Publicidad del Ministerio de Turismo de República Dominicana en Europa.

Sus directores creativos son Nuria Gil y Rafael Bertone, la supervisora y coordinadora Amparo Senra, mientras que las filmaciones de los spots galardonados han sido realizadas por la productora dominicana Unicornio Films. Jammy Báez y Franky Báez han sido los responsables de la dirección y grabación. La música ha sido creada por la empresa dominicana Producciones EME.

Resumen de las Clasificaciones

1er puesto en Categoría Oro: Now Is Your Time In Dominican Republic (Ahora es tu momento en República Dominicana. Categoría TV/ Cinema Commercials International

2do puesto Categoría Plata: Enjoy Your Safe Holidays In Dominican Republic (Disfruta de tus vacaciones seguras en República Dominicana). Categoría Stay Safe International

2do puesto Categoría Plata: Dominikanische Republik, Alles Wovon Sie Träumen (República Dominicana, Todo lo que Sueñas. Categoría Print Advertising International

Los premios se han otorgado en el marco de la 21ª edición de “The Golden City Gate”, el mayor Certamen Internacional de Premios Multimedia del Sector Turístico. «La Puerta de la Ciudad Dorada» es la expresión creativa e innovadora de la industria del turismo y cuenta con gran prestigio en el sector turístico, donde compiten más de 100 países de todo el mundo ante un jurado internacional formado por los más destacados expertos profesionales de la industria, así como, ministros, embajadores e instituciones públicas, garantizando una calificación profesional y objetiva.

El premio fue creado por el reconocido cineasta Wolfgang J. Huschert, que, a día de hoy continúa siendo presidente de este prestigioso certamen internacional. El patrocinador oficial del concurso es la Federal Association Of German Film And Av Producers e.V. in Wiesbaden.

En esta edición han competido 121 películas. La ceremonia anual de entrega de premios tiene lugar durante la Feria de Turismo más importante del mundo, la ITB de Berlín.

República Dominicana a través de la Oficina de Promoción Turística (OPT) del Ministerio de Turismo (Mitur) en Alemania, participó exitosamente del 09 al 12 de marzo como expositor en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) Berlín NOW 2021, la feria de turismo más grande del mundo, que se ha llevado a cabo de manera virtual por primera vez, con su propia “Brand Card” (tarjeta de marca) “Dominican Republic Ministry of Tourism”.

En el marco de esta nueva plataforma digital, la nación caribeña contó con tres presentaciones sobre los avances del “Plan de Recuperación Responsable del Turismo” en República Dominicana.

En la misma se llevó a cabo 3 Webinarios en vivo, realizados en idioma inglés por Petra Cruz, directora Europa y de la OPT en Alemania, quien ha compartido información relevante y una introducción a las distintas regiones turísticas de la costa norte, noreste, este, sur y sureste de la República Dominicana a los participantes a estas transmisiones

Fuente. Infoturdominicano.com