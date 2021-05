Presidente Hernández invita a postular ‘Las 30 Maravillas de Honduras’

Honduras. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, invitó a los hondureños a postular sus comidas, sitios, especies o expresiones culturales preferidas en el concurso Las 30 Maravillas de Honduras, edición Bicentenario, al hacer lo propio con la guara roja reproducida en su hábitat natural.

“A pocas horas para nominar una de las 30 Maravillas Edición Bicentenario, ya tengo la mía. Amigos de las redes sociales me pidieron que nominemos la Guara Roja, porque por años he promovido su conservación y reproducción en libertad. ¡Evitemos que se extinga y el tráfico ilegal!”, indicó el mandatario el fin de semana a través de sus redes sociales de Facebook y Twitter.

La fase de nominación de esta iniciativa del Gobierno de la República cierra hoy 3 de mayo al final del día, por lo que el gobernante reiteró su invitación este lunes y anunció que en el transcurso del día seguirá postulando más opciones.

“¿𝐘 𝐮𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐲𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐥𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬? ¡No dejen de participar! https://maravillasdehonduras.com/”, motivó el gobernante.

Ayer comencé a postular en el concurso “Las 30 Maravillas de Honduras”. Inicie con la reproducción de la Guara Roja en Libertad.

En el transcurso del día seguiré postulando más.

En el transcurso del día seguiré postulando más.

Cómo participar

Para realizar las postulaciones, los interesados pueden ingresar a la página web www.maravillasdehonduras.com, que también está disponible en los idiomas inglés, francés, italiano y mandarín.

Las personas pueden postular el sitio de su preferencia en las categorías de gastronomía, cultura, arqueología, arquitectura, naturaleza, ecoturismo y aventura.

Para la realización del proyecto se integró un Comité Ejecutivo de 30 Maravillas, conformado por más de doce (12) instituciones de sectores públicos y privados, para iniciar labores y esfuerzos anticipados para lograr beneficios al turismo, oportunidades a los emprendedores, apertura para rutas comerciales y estrategias en común para el desarrollo económico local de Honduras.

Y es que tras escogerse las 30 maravillas, los lugares donde se encuentren podrán contar con una fase de intervención gubernamental que buscará generar empleos y fortalecer el turismo.

Con el proyecto se busca beneficiar a 1.200 emprendedores en el territorio nacional a través de capacitaciones que tendrán como fin formalizar legalmente nuevas empresas.

Son 350.000 lempiras de incentivo económico los que se distribuirán entre los nuevos emprendimientos en torno a las nuevas maravillas seleccionadas.

Entre las organizaciones e instituciones que forman parte del Comité Ejecutivo de la iniciativa se destacan la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (HOPEH), la Asociación Gastronómica de Honduras (AGHAS), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

También la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Marca País Honduras, Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), el Centro de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE MIPYME), Honduras Is Great, APINAN, Programa OTOP (One Town, One Product), Honduras Tips y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE).

Las 30 Maravillas de Honduras seleccionadas en la primera edición realizada en el año 2011 son:

1.- Centro Histórico de Comayagua

2.- Catedral de Comayagua

3.- Comunidad de Cedros

4.- Parque Nacional Montaña de Celaque

5.- Lago de Yojoa

6.- Parque Nacional Cuyamel

7.- Aguas termales de Gracias

8.- Cuenca del río Cangrejal

9.- Cataratas de Pulhapanzak

10.- King Crab

11.- Los Choros

12.- Castillo de San Cristóbal

13.- Alfombras de Comayagua

14.- Cuevas de Taulabe

15.- Iglesia San Manuel de Colohete

16.- Iglesia de la Campa

17.- Café

18.- Baúles tallados en madera

19.- Fortaleza de San Fernando

20.- Horchata

21.- Ruinas de Copán

22.- Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara

23.- Jardín botánico Lancetilla

24.- Isla de Guanaja

25.- Barrera de coral

26.- Colibrí esmeralda

27.- Cristo del Picacho

28.- Santa Rosa de Copán

29.- Reserva forestal Montaña Guacamaya

30.- Laguna de Guaymoreto

Fuente: La Tribuna.