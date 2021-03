Naturaleza, producto estrella de Nicaragua para europeos

Nicaragua. Nicaragua participó en la segunda jornada de “The Best of the Best: un tour por lo mejor de Centroamérica y República Dominicana”, evento organizado por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, CATA.

La responsable de Promoción Internacional del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, Nahiry Silwany, presentó uno de los productos estrellas de la tierra de lagos y volcanes: naturaleza, dando a conocer los principales tesoros auténticos y exuberantes del país, destacando reservas de biósfera, volcanes, lagos, lagunas, bosques, selvas y cascadas.

Esta acción fue dirigida a agentes de viajes y medios de comunicación del sector turístico europeo, en la cual participaron más de 120 personas.

Junto a Nicaragua, estuvo Honduras, El Salvador y Panamá.

Fuente. Intur