Nace ‘Falcon’s Beyond Global’ con participación de Meliá Hotels International

Falcon’s Beyond Global™, LLC nace como la empresa dedicada exclusivamente al desarrollo y expansión del entretenimiento experiencial basado en la tematización. Con el comprobado éxito de los parques temáticos en Europa y combinando la experiencia de un reconocido equipo creativo con las tecnologías más actuales, esta nueva empresa llega para impulsar el crecimiento del entretenimiento experiencial en todo el mundo.

Hasta el momento, para las marcas y negocios basados en propiedad intelectual era prácticamente imposible conseguir un desarrollo rápido y, a su vez, eficaz. Sin embargo, Falcon’s Beyond Global y su modelo de negocio ofrecen todo lo necesario para conseguirlo.

La nueva empresa, que se asocia con Meliá Hotels International, será la única Compañía del entretenimiento totalmente integrada de forma vertical, capaz de activar simultáneamente un desarrollo transmedia de la propiedad intelectual, con el potencial de movilizar 440.000 Millones de dólares en las categorías de hospitalidad y entretenimiento.

Meliá Hotels International, hotelera líder mundial en el sector vacacional y con más de 390 hoteles en más de 40 países, está desarrollando junto a Falcon’s Beyond proyectos para la inclusión de parques temáticos en diferentes hoteles de la compañía en todo el mundo.

Por otro lado, el pasado mayo, Falcon’s Creative Group, líder en diseño de atracciones, se unió con Katmandu Group, compañía dedicada a tematización del entretenimiento. De esta potente unión nace Falcon’s Beyond para dedicarse al desarrollo integral de la propiedad intelectual, desde la conceptualización hasta la construcción de parques temáticos y diseño de elementos comerciales, todo ello impulsado también a través del turismo vacacional.

Expansión y evolución de Katmandu

El enfoque principal de Falcon’s Beyond para el concepto original Katmandu se desarrollará mediante la aplicación de su modelo IP Expander, que potenciará su expansión y evolución. Actualmente, el concepto de Katmandu ya es popular en Europa, gracias al resort tematizado y parque Sol Katmandu Park & Resort ubicado en Mallorca (España), además de gracias al desarrollo del concepto en otros hoteles de la marca Sol by Meliá mediante actividades tematizadas.

En ambos casos, toman protagonismo los cuentos de historias atemporales relacionadas con el universo Katmandu, que se basa en personajes míticos que cobran vida a través de aventuras inmersivas y entornos multiculturales.

Con nuevos personajes, una serie de animación y la venta de productos de la marca, Katmandu, avanzará en su expansión. Además, a través de sus capacidades tecnológicas, Falcon’s Beyond convertirá Katmandu en el primer parque temático en el mundo en el que cada atracción se base en una historia centralizada y se vincule digitalmente a las experiencias individuales de los huéspedes.

En la actualidad se están desarrollando varios proyectos de expansión para los parques Katmandu en algunos de los principales destinos turísticos del mundo, como Punta Cana (República Dominicana) y Tenerife (España), a través de los resorts de Meliá Hotels International.

Consiguiendo lo imposible

En palabras de Cecil D. Magpuri, CEO de Falcon’s Beyond Global y fundador de Falcon’s Creative Group, “representamos la combinación del potencial narrativo y las oportunidades para su desarrollo y expansión en todas sus fases. Desarrollamos experiencias inclusivas basadas en historias que podemos llevar al mercado con una velocidad sin precedentes, gracias a todas las líneas de acción que centralizamos”.

Por otro lado, Scott Demerau, Presidente Ejecutivo y fundador de Katmandu Group, añade que “a través de nuestra asociación con Meliá, hemos creado un nuevo manual de estrategias para la construcción de parques temáticos rentables, que van desde comunidades de resorts de playa hasta espacios de entretenimiento de uso mixto. Por su parte, Falcon’s Beyond Globa aporta todo lo necesario en cuanto a tecnología, diseño y experiencia en medios. Juntos, ofrecemos algo a lo que las empresas nunca antes habían tenido acceso, que conforma un gran beneficio para los desarrolladores, los conceptos de propiedad intelectual emergentes e, incluso, para los gigantes del entretenimiento”.

Parques temáticos de gran experiencia y tamaño reducido

Meliá Hotels International y Katmandu Group se unieron en 2012 para lanzar el hotel y parque tematizados Sol Katmandu Park & Resort en Mallorca y complementar así la oferta vacacional incluyendo el entretenimiento como elemento diferencial. Sol Katmandu Park & Resort se ha convertido en un referente y ha sido premiado en los European Hospitality Awards por su concepto innovador, además de ser reconocido por TripAdvisor como como uno de los mejores parques de España y contar con el reconocimiento Best of the Best en los Travelers’ Choice Awards 2020.

Falcon’s Beyond potenciará este modelo de parques de tamaño reducido que cuentan con una gran experiencia, tanto con la expansión del concepto Katmandu como de otros conceptos de propiedad intelectual y mediante la oportunidad que brinda la presencia internacional de los establecimientos de Meliá Hotels International para el crecimiento en destinos de todo el mundo.

La compañía, cuenta ya con los derechos de importantes conceptos de propiedad intelectual y se encuentra en proceso de negociación para la adquisición de más, con los que Falcon’s Beyond desarrollará su modelo de negocio. Además, ya ha trabajado en proyectos de diseño y planificación por un total de más de 100 mil millones de dólares y ganado numerosos premios de diseño por sus atracciones y experiencias.

Alternativa revolucionaria a los megaparques

Los tradicionales parques temáticos de gran tamaño requieren una mayor planificación para su puesta en marcha y grandes inversiones, además de presentar dificultades en lo que refiere a infraestructura, transporte y urbanismo, lo que aumenta el tiempo que pasa entre la conceptualización hasta la apertura.

En este sentido, Falcon’s Beyond ofrece una alternativa revolucionaria, gracias a su modelo de negocio basado en parques de gran experiencia y tamaño reducido, también gracias a su gestión integra del proyecto. La compañía cuenta con la tecnología y capacidad de crear experiencias de alto nivel llevadas a parques de menor tamaño, aprovechando espacios no utilizados de los complejos turísticos. Contando así, con el concepto de propiedad intelectual, la tecnología y la ubicación, Falcon’s Beyond puede desarrollar un parque temático en un tiempo estimado de entre 24 y 36 meses y con un coste mucho menor al de un parque de gran tamaño.

Un modelo disruptivo

Como explica André Gerondeau, Chief Operating Officer de Meliá Hotels International, “en Meliá estamos comprometidos en ofrecer experiencias extraordinarias a nuestros clientes en todo el mundo. Los parques y complejos turísticos tematizados con el concepto Katmandu serán una parte vital de nuestra historia en el futuro, y estamos seguros de que esta iniciativa nos diferencia del resto del sector, adelantándonos al futuro de las estancias con entretenimiento incluido. Además, en Meliá estamos encantados de poder trabajar con las mentes creativas y expertos de Falcon’s Beyond”.

En palabras de Ken Faier, fundador de Epic Story Media, una compañía de entretenimiento infantil impulsada por creadores, “Falcon’s Beyond y su modelo de activación de la propiedad intelectual sin precedentes, cambia por completo el paradigma establecido de la industria del entretenimiento. Hemos visto de primera mano lo que está creando Falcon’s y estamos muy emocionados de explorar con ellos una colaboración. Existe una gran demanda de familias que buscan experiencias emocionantes en torno a una excelente tematización”.

Con su experiencia en la expansión de la propiedad intelectual, las licencias y las experiencias de inmersión, Falcon’s Beyond Global tiene una gran capacidad para convertir mundos imaginarios en realidad, inspirando y creando recuerdos que durarán toda la vida.

Fuente: Melia Hotels International