Mitur entrega certificados a hoteles y restaurantes por excelente gestión frente al COVID-19

Recibieron la certificación los restaurantes Playa Blanca, La Yola y Mare -La Cana Golf & Beach Club

República Dominicana. Los hoteles Four Points by Sheraton Puntacana Village, Tortuga Bay y The Westin Puntacana Resort & Club obtuvieron la certificación o sello que otorga el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur), por el cumplimiento del Protocolo Nacional de Gestión de Riesgo de Salud frente al Covid-19 del sector turismo.

Asimismo, recibieron la certificación los restaurantes Playa Blanca, La Yola y Mare -La Cana Golf & Beach Club-, ubicados en Puntacana Resort & Club.

La certificación de las autoridades de turismo del país constituye un reconocimiento a los esfuerzos del grupo hotelero parar garantizar la seguridad y bienestar de sus propietarios, visitantes y colaboradores en sus instalaciones.

La información, ofrecida en una nota de prensa, indica que el Grupo Puntacana aplica un efectivo protocolo de higiene y salud, que integra procesos de limpieza profunda e higiene dentro de las instalaciones hoteleras desde antes de la llegada y hasta la salida de los visitantes.

“Continuamos siguiendo rigurosamente las medidas recomendadas de higiene, desinfección y distanciamiento físico, bajo los estrictos estándares de calidad, seguridad, limpieza y servicio de excelencia que caracterizan a nuestro resort en todos sus hoteles, bares y restaurantes, facilidades y eventos”, precisó Frank Elías Rainieri, presidente & CEO de Grupo Puntacana.

El grupo empresarial opera en seguimiento a las medidas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de Turismo (OMT), el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y el World Travel & Turismo Council (WTTC).

Protocolos de Higiene y Salud: Puntacana Resort & Club

Puntacana Resort & Club mantiene los estándares de Marriot International, Leading Hotels of The World y Six Senses Spa, en combinación con los procedimientos y protocolos de Grupo Puntacana.

En adición, están acreditados internacionalmente por la certificación Safety de Saniconsult, quienes verifican la higiene y la seguridad alimentaria de sus bares y cocinas, la prevención de bacterias en habitaciones, así como la verificación y control de calidad en sus piscinas y jacuzzis.

Sobre Puntacana Resort & Club

Puntacana Resort & Club es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y único en el país galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village, a minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Fuente. Externa