Meliá Hotels International, elegida mejor cadena vacacional de lujo según Global Traveler

La publicación americana reconoce por séptimo año consecutivo a la hotelera mallorquina en la 9ª edición de los Leisure Lifestyle Awards

Meliá Hotels International ha vuelto a ser reconocida, por séptimo año consecutivo, como la mejor compañía hotelera en el mundo en el segmento vacacional de lujo, según la revista estadounidense Global Traveler, que acaba de anunciar los ganadores de los Leisure Lifestyle Awards 2021.

Estos galardones, que se celebran anualmente, reconocen a los mejores destinos y empresas del sector turístico en el segmento de ocio vacacional y lifestyle, a través de una encuesta realizada a los lectores de la revista. Además de haber sido premiada como la mejor cadena hotelera de lujo vacacional, también cabe destacar el reconocimiento a algunos destinos, en los cuatro continentes, en los que Meliá tiene presencia y que fortalecen su liderazgo a nivel mundial, como Playa del Carmen, Cabo San Lucas o Cancún (en México), Zanzíbar (Tanzania), Sevilla (España), Praga (República Checa), Roma (Italia), Oporto y Lisboa (Portugal), París (Francia), Phuket (Tailandia), Bali (Tailandia), Buenos Aires (Argentina) o Cartagena (Colombia), entre otros.

Sus tres marcas de lujo, Gran Meliá, ME by Meliá y Paradisus, suman ya un total de 33 hoteles en los principales destinos del mundo, además de contar con 10 proyectos que aumentarán su presencia y reconocimiento internacional. Como ha expresado Gabriel Escarrer, Vicepresidente y Consejero Delegado, “el mercado de lujo es altamente competitivo, pero nuestras marcas están hoy en una posición imbatible para captar las nuevas oportunidades de este sector en la etapa post-Covid19 y responder a las nuevas demandas del cliente, gracias a nuestra extraordinaria colección de hoteles premium en plena naturaleza y parajes exóticos, con amplios espacios al aire libre, con una magnífica oferta wellness y actividades auténticas, enriquecedoras e integradas en el destino, un servicio muy exclusivo y personalizado y siempre bajo un entorno de seguridad, que hemos reforzado gracias a nuestro programa Stay Safe with Meliá”.

De esta manera, Meliá Hotels International ha conseguido reforzar su propuesta de valor en el segmento premium – uno de los primeros en reactivarse – adelantándose a las nuevas tendencias que muestran cambios en el consumo de viajero de lujo, como una mayor preferencia por los viajes de corto radio, destinos no masificados, experiencias de viaje relacionadas con el bienestar y un estilo de vida saludable, marcas sostenibles y mayor privacidad, entre otros.

Entre los grandes grupos hoteleros internacionales, Meliá Hotels International es la única compañía nacida en el segmento vacacional, del que hoy es líder indiscutible, gracias a su larga trayectoria en los principales mercados del Mediterráneo y el Caribe, además de contar con una creciente presencia en los destinos vacacionales del Sudeste Asiático, que en conjunto representa más del 60% de su portfolio. Además, los hoteles vacacionales representan el segmento más resiliente de la industria, como ya se demostró en la crisis económica de 2008 y como vuelve probarse ahora tras la crisis del Covid-19.

En los últimos años, la compañía ha consolidado su cartera de hoteles premium con la apertura de hoteles emblemáticos como el Gran Meliá Iguazú (Argentina) o el ultramoderno ME Dubai (Emiratos Árabes). En China, empujada por la recuperación que vive el país, hace solo unos meses inauguró el Gran Meliá Chengdu, reforzando así su presencia en un mercado clave para la hotelera y, en los próximos meses, Meliá seguirá impulsando su reconocimiento internacional en el segmento de lujo con la apertura de Paradisus Playa Mujeres (México), ME Doha (Qatar) o un nuevo Gran Meliá en el corazón de Milán.

Acerca de Meliá Hotels International:

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham. La Compañía es líder mundial en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa en 2020 según el último Corporate Sustainability Assesment de SAM, así como la séptima compañía del mundo (y primera del sector turístico) en gestión sostenible, según el Wall Street Journal. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35 y es la hotelera española con mejor reputación corporativa (Ranking Merco).

