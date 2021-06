Mayo bate cifras de visitación turística internacional desde reapertura en Costa Rica

Ingreso de viajeros desde los Estados Unidos fue la más alta en lo que va del año y representa 73% del mismo mes de 2019 antes de la pandemia.

Costa Rica. En mayo ingresaron al país 90 321 turistas por la vía aérea, siendo el mes con las cifras más altas de visitación desde la reapertura total de fronteras aéreas el 01 de noviembre del 2020.

Estados Unidos, el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica, consolida su recuperación y sigue en aumento mostrando una esperanzadora mejoría. El mes de mayo ingresaron 72 329 personas estadounidenses, es decir, 9 670 más que en abril y casi el doble de viajeros del mes de enero 2021, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería analizados por el ICT.

La visitación turística proveniente de EE.UU. en mayo 2021 representa el 73% de los turistas de ese país que visitaron Costa Rica en mayo de 2019 previo a la pandemia, lo que brinda una señal positiva de que nuestro principal mercado emisor mantiene su interés en nuestro destino turístico.

“Los signos de recuperación del mercado estadounidense son muy relevantes y se unen a los anuncios recientes del regreso de todas las aerolíneas que conectan a nuestro país con los EE.UU. unido al notable incremento en la vacunación de sus ciudadanos, situación que fortalece la confianza para viajar a destinos como Costa Rica” destacó Gustavo J. Segura, ministro rector de Turismo.

Segura preveé que las cifras continuarán mejorando en las próximas semanas cuando inicien las vacaciones de verano en el mercado norteamericano y en Europa.

Con el regreso de la aerolínea Southwest el pasado domingo 06 de junio a los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós se completa el retorno de todas las aerolíneas que conectan nuestro país con EE.UU., nuestro principal mercado emisor de turistas: Delta Airlines, United Airlines, Alaska, American Airlines, JetBlue, Spirit, Sun Country y Southwest. Además, a partir del 01 de julio se sumará Frontier.

Estas noticias generan positivismo especialmente porque para el 04 de julio, según las proyecciones del Gobierno de los EE.UU., habrá 200 millones de ciudadanos estadounidences vacunados, crucial para recuperar la confianza de los viajeros en el turismo internacional.

Costa Rica mantiene posicionamiento en Estados Unidos.

Para mantener a Costa Rica en la mente del potencial turista estadounidense, precisamente el Instituto Costarricense de Turismo lanzó un video promocional en el sitio web y redes sociales de Visit Costa Rica.

El material forma parte de la campaña Only the Essentials (Solo lo esencial) y recurre a imágenes del país que invitan al turista a emocionarse, a viajar de nuevo, y re-visitar Costa Rica si ya lo conoce; todo acorde con los protocolos correspondientes y aprovechando en la población estadounidenses ya hay un gran grupo de personas vacunadas , por lo que se animan más a viajar. En el video se invita a los turistas a realizar distintas actividades con responsabilidad y de ahí la frase “Let´s get excited again” (“Emocionémonos de nuevo”).

Los mensajes utilizados son complemento del trabajo realizado por los influenciadores norteamericanos que visitaron el país en meses pasados.

En lo que va del 2021, el país registra el ingreso total de 270 478 turistas provenientes de los Estados Unidos.

Fuente. ICT