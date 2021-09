Marriott anuncia acuerdo con Saxum Group para desarrollar dos nuevos hoteles en Costa Rica

Los dos hoteles nuevos estarán ubicados en la Gran Área Metropolitana, y serán el primer Fairfield by Marriott y el segundo Residence Inn by Marriott en el país

Costa Rica. Marriott International, Inc. anunció que firmó un acuerdo con Saxum Group para desarrollar el primer Fairfield by Marriott y el segundo Residence Inn by Marriott en Costa Rica, aumentando su portafolio a 17 hoteles en este codiciado mercado. Las nuevas propiedades contarán con 125 y 117 habitaciones, respectivamente.

“Nos enorgullece trabajar con Saxum Group para traer la marca Fairfield by Marriott a Costa Rica y añadir el Residence Inn by Marriott para mejorar la oferta de hospitalidad en el Gran Área Metropolitana (GMA) de San José”, comentó Pablo Botero, Director Sénior de Desarrollo para Centroamérica y el Caribe de Marriott International. “La continua expansión de la GMA se ha convertido en un atractivo para las empresas internacionales que buscan desarrollos estratégicos en el país, y estamos emocionados de ser parte de esta expansión”.

Conocida por su turismo de aventura y de ocio, Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un centro de negocios en la región y sigue siendo uno de los países latinoamericanos más atractivos para hacer negocios. El destino está clasificado por el Foro Económico Mundial (FEM) como el número uno en innovación en América Latina y un codiciado mercado para la inversión extranjera directa.

“Estamos encantados de colaborar con Marriott International en este importante proyecto. Juntos esperamos cambiar el paisaje actual de Curridabat y Coyol y también atraer nuevas inversiones de desarrollo al país”, afirmó Rodrigo Quirós Carballo, presidente de Saxum Group.

Residence Inn Alajuela estará ubicado en el Coyol de Alajuela, conocido como el nuevo centro logístico del país con fácil acceso al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Situado cerca de QALMA, un moderno rascacielos residencial de 13 pisos, y el único desarrollo de viviendas verticales en la zona, el hotel enaltecerá la oferta de hospitalidad en este prometedor barrio.

Con 117 espaciosas suites de la marca diseñadas para vivir, trabajar y dormir cómodamente, los viajeros pueden maximizar su tiempo y progresar mientras están de viaje con cocinas totalmente equipadas en cada suite, servicio de domicilio de supermercados, mercados de comida para llevar las 24 horas al día los 7 días de la semana y desayunos de cortesía.

Fairfield by Marriott San Jose Curridabat tendrá 125 habitaciones con el diseño contemporáneo y estimulante de la marca para proporcionar una experiencia sin complicaciones a los huéspedes para mantener sus rutinas mientras están de viaje. Esta propiedad estará situada en Guayabos de Curridabat, un creciente centro empresarial al este de San José.

