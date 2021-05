La OMT hace un llamamiento para descubrir los «Best Tourism Villages»

Se buscan pueblos rurales que se erijan como los mejores ejemplos de cómo aprovechar el poder del turismo para ofrecer oportunidades y salvaguardar sus comunidades, tradiciones locales y patrimonio. En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la iniciativa de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se propone, encontrar pueblos que han adoptado enfoques innovadores y transformadores con respecto al turismo en las zonas rurales.

Con la aspiración de que el turismo constituya una fuerza positiva en aras de la transformación, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades, la iniciativa de la OMT «Best Tourism Villages by UNWTO» tiene el propósito de maximizar la contribución del sector a la reducción de las desigualdades regionales y a la lucha contra la despoblación de las zonas rurales. Asimismo, persigue fomentar el papel del turismo en la apreciación y preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, sistemas de conocimientos, diversidad biológica y cultural, así como valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía.

La puesta en marcha de la iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO se produce en el marco de la inaguración de la primera oficina regional de la OMT en Oriente Medio, concretamente en Riad (Arabia Saudita), y pone de manifiesto que el papel del turismo en el desarrollo rural es uno de los muchos intereses de la oficina.

El ensalzamiento del turismo como impulsor de desarrollo rural y bienestar

«El turismo puede ser un motor de cambio positivo para las comunidades rurales de todo el mundo», dijo el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili. «Queremos valorar la singularidad de cada pueblo y dar a conocer las mejores iniciativas con miras a hacer del turismo un vehículo que lleve a las zonas rurales hacia un futuro mejor. Al abordar la reanudación del turismo, nuestra labor se centra en garantizar que ningún agente —ni ningún pueblo— se quede atrás».

En la inauguración de la oficina regional de la OMT en Riad, el Excmo. Sr. Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita, declaró: «Nos enorgullece ser socios de la OMT en la presentación de esta iniciativa tan trascendente. Para nuestras comunidades rurales, el turismo ofrece la oportunidad de compartir su pujante cultura, su fabulosa comida y su reconocida hospitalidad, tan propia del país, al tiempo que se benefician de las oportunidades socioeconómicas que ofrece el sector».

La iniciativa está conformada por tres pilares:

1. El Sello Best Tourism Villages by UNWTO: este sello identificará a los pueblos que sean ejemplos sobresalientes de destinos de turismo rural con activos culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios y que defiendan un compromiso manifiesto con la innovación y la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y medioambiental.

2. El Programa Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO: este programa beneficiará a los pueblos que no cumplan plenamente con los criterios que exige el sello. Estos pueblos recibirán el respaldo de la OMT y de sus socios al objeto de que puedan mejorar en las áreas en las que, durante el proceso de evaluación, se observen carencias.

3. La Red Best Tourism Villages by UNWTO: esta red proporcionará un espacio para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, conocimientos y oportunidades. Contará con la participación de los representantes tanto de los pueblos galardonados con el Sello Best Tourism Villages by UNWTO como de los que participen en el Programa de Perfeccionamiento, además de con especialistas y socios de los sectores público y privado que mantengan un compromiso con la promoción del turismo en aras del desarrollo rural.

Los Estados Miembros de la OMT pueden presentar un máximo de tres pueblos para su evaluación en el marco de la iniciativa. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de julio de 2021. Los pueblos seleccionados se anunciarán en octubre de este mismo año, con ocasión de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT, que se celebrará en Marrakech (Marruecos) del 12 al 15 de octubre de 2021.

Fuente: OMT.