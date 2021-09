La ATP y el STRI realizaron mesa redonda sobre el nuevo modelo turístico de Panamá

Panamá. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) realizaron una mesa redonda en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, en Washington DC, Estados Unidos, con el tema: “La conexión entre la sostenibilidad, el turismo, el patrimonio biocultural, la ciencia y el desarrollo económico comunitario”.

Un panel de científicos, conservacionistas y expertos brindó información invaluable, contribuyendo a consolidar el nuevo modelo turístico de Panamá, enfocado en construir un futuro más inclusivo y sostenible para el país.

Ya en agosto de 1999 en Washington DC, Panamá había realizado con éxito el lanzamiento internacional de la Alianza Turismo-Conservación-Investigación (TCI), ideada por la Dra. Hana Ayala. El evento fue un hito sin precedentes para la industria turística panameña e internacional al lograr una alianza singular entre los sectores científico, la industria hotelera y la educación, recibiendo en ese momento una amplia aceptación; sin embargo, la iniciativa se suspendió en el año 2000.

Veintidós años después, Panamá regresó a Washington DC, luego de que el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen relanzara la Alianza TCI al firmar el Decreto Ejecutivo 598.La mesa redonda coorganizada por la ATP y STRI en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, aportó nuevos elementos al plan económico original del TCI de 1999.

El modelo tiene como objetivo integrar las tendencias actuales de viajes, empoderar a las comunidades y pueblos indígenas y propone posicionar a la industria turística como un medio relevante para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

El administrador general de la ATP, Iván Eskildsen, hizo una interesante presentación sobre el nuevo modelo turístico de Panamá. Al iniciar la reunión destacó cómo este modelo innova y posiciona a Panamá como un destino ideal para experiencias turísticas transformadoras.

“Nos enfrentamos a un cambio de paradigma en este mundo post-pandemia. Por ejemplo, los millennials han superado ya a los baby boomers como la generación de adultos más numerosa de los Estados Unidos. Hoy día esta es la generación que más influye en las decisiones de cientos de millones de viajeros a través de la generación de contenido y su sabio uso de las redes sociales para su distribución. Desean también ayudar a mejorar la vida de las comunidades que visitan y a contribuir a la protección de la naturaleza.

Particularmente para Panamá y Latinoamérica, este modelo ayuda a poblaciones vulnerables, quienes tienen atractivos turísticos muy apreciados por los viajeros conscientes. A través de nuestro nuevo concepto, Panamá está a la vanguardia, adaptando nuestra industria para atraer este cambio global en la oferta, demanda y tipo de experiencia turística”, resaltó.

La mesa redonda fue moderada por la subdirectora interina de STRI y científica panameña Dra. Oris Sanjur, e incluyó las presentaciones del Dr. Michael Schmidt, director ejecutivo y director científico de Sovaris Aerospace Legacy, experto en desempeño humano en entornos extremos; Maximiliano Bello, Asesor de Política Oceánica Global en Mission Blue, complementado con un mensaje en video de la fundadora de Mission Blue, la Dra. Sylvia Earle; La Dra. Tamsin Wooley-Baker, Decana de la Escuela de Liderazgo Biocultural de Geoversity en Panamá; Verne Harnish, director ejecutivo de Scaling Up; y Bruce Poon Tip, fundador de Planeterra y G-Adventures.

Si bien este modelo se inspira en la estrategia original del TCI lanzado en 1999, el innovador concepto incorpora la preservación del patrimonio biocultural del país, la importancia del desarrollo endógeno para empoderar a las comunidades e integra el concepto de beneficios no relacionados al carbono. Los aportes de los panelistas y la calidad de las preguntas de la audiencia contribuyeron a fortalecer el modelo, el cual se pretende compartir como plantilla de código abierto para beneficio de otros países también comprometidos con un futuro más sostenible.

Sobre los panelistas

El Dr. Michael A. Schmidt es experto en medicina molecular, neurociencia, es el CEO y director científico de Sovaris Aerospace y es un experto en desempeño humano en ambientes extremos. Se encuentra entre los que lideran el avance de la medicina de precisión en los vuelos espaciales tripulados. Trabajó con la NASA en los próximos aterrizajes lunares y en Marte; y tiene tres décadas de experiencia trabajando con artistas de élite en entornos extremos, lo que incluye liderar los esfuerzos de elaboración de perfiles moleculares y contramedidas para humanos que van desde la medicina del desierto, SWAT, ascenso a gran altitud, militares. Fuerzas especiales, NFL, NBA, atletas olímpicos de EE. UU., ciclismo profesional y deportes de motor (24 horas de Le Mans).

Maximiliano Bello es asesor de Política Oceánica Global en Mission Blue, la organización mundialmente conocida dirigida por la Dra. Sylvia Earle. Ha trabajado en el ámbito medioambiental durante más de dos décadas para promover las prioridades de conservación marina. Ha trabajado para organizaciones no gubernamentales en Chile y Estados Unidos, incluyendo The Pew Charitable Trusts, Oceana, World Wildlife Fund, Island Conservation y Blue Whale Center, entre otras. El Sr. Bello ha operado con una amplia gama de foros internacionales, incluidos las Naciones Unidas y sus diversas convenciones y órganos.

Dra. Tamsin Wooley-Barker es decana de la Escuela de Liderazgo Biocultural de Geoversity en Panamá, fundadora y directora, TEEM Innovation Group. La Dra. Tamsin es la autora de TEEMING: How Superorganisms Work to Build Infinite Wealth in a Finite World, un bestseller de Amazon en aprendizaje organizacional y economía ambiental, así como en ecología y comportamiento animal. La Dra. Tamsin comenzó como bióloga y luego obtuvo su doctorado en Antropología Biológica.

Verne C. Harnish es fundador de la Organización de Jóvenes Emprendedores, ahora conocida como Organización de Emprendedores, y la Asociación de Emprendedores Colegiados. También se desempeña como cofundador y director de Growth Institute y como fundador y director ejecutivo de Scaling Up.

Bruce Poon Tip es el fundador de G Adventures, una compañía de viajes de aventura con 28 oficinas en todo el mundo, 200,000 viajeros atendidos por año, más de 750 tours y viajes a 100 países, en siete continentes. También es el fundador de Planeterra, una ONG que ayuda a la población local a desarrollar sus comunidades, conservar su medio ambiente y brindar soluciones sociales a los desafíos comerciales locales.

Fuente. ATP