Hoteles de Marriott lanzan los mejores planes para disfrutar la Navidad y el Año Nuevo

Centroamérica. Los hoteles de Marriott International en Costa Rica y Panamá se visten de gala en estas fiestas con creaciones especiales de sus chefs para que tanto huéspedes como visitantes puedan degustar de la más selecta gastronomía Navidad y Año Nuevo.

Las propiedades tendrán, en su mayoría, cenas de gala al estilo buffet en ambas fechas para deleitar al público y al mismo tiempo ser sede de cálidas reuniones de familiares y amigos, siguiendo los protocolos sanitarios para disfrutar con tranquilidad.

Costa Rica

AC Escazú

Preparó un menú de actividades que van desde una clase para aprender a preparar rompope el 16 de diciembre, de 6:30 PM a 8:30 PM, y una cena servida de 5 tiempos el 24 de diciembre hasta un paquete para darle la bienvenida al 2022, el cual contempla habitación para 2 adultos, desayuno, uvas, accesorios de fiestas y acceso a la fiesta de año nuevo con open de bebidas seleccionadas, orquesta y DJ, y buffet con estaciones de tapas, quesos y fiambres, lomito de res, pechuga de pavo y más. Detalles y reservaciones a 25884500 o 7115-7032.

Aloft San José

Para el 24 y 31 de diciembre, el Aloft San Jose ofrecerá cenas buffet en su restaurante Backyard. Si bien el menú cambiará en cada ocasión, algunas de las opciones serán ensaladas, crema de verdura, lomito al vino tinto y otras carnes, variedad de guarniciones y postres. En Nochebuena la velada será amenizada con villancicos por Samy Music, un dúo de violín y guitarra, y en víspera de Año Nuevo, por la DJ Irma López. En ambas fechas, los asistentes recibirán una copa de espumante de cortesía y deberán reservar, bien sea en horario de 6 PM a 8 PM o de 8 PM a 10 PM. Más detalles al 2205 3535 o a reservas.sanjose@aloftcostarica.com.

Costa Rica Marriott Hacienda Belén

Variedad de ensaladas, poke, lomo saltado, medallones de lomito, pierna de cerdo, pechuga de pavo, filet de pescado, guarniciones y 12 opciones de postre serán parte del menú del brunch de Navidad de Costa Rica Marriott Hacienda Belén el 25 de diciembre de 12 PM a 4 PM. Reservaciones al Whatsapp 8571 3020. Para Año Nuevo, la propuesta del hotel es una fiesta que podrá vivir cada familia en su habitación; la idea es que cada burbuja desde su respectivo balcón, pueda disfrutar del entretenimiento que tiene preparada la propiedad para recibir el 2022, como el carnaval de media noche y DJ en vivo. Experiencia disponible a través de un paquete que además incluye: estadía en habitación deluxe, cena, desayuno, artículos de carnaval, botella de espumante y uvas. Reservaciones al 2298 0000 o MhrsCostaRicaReservations@Marriott.com

Courtyard Alajuela

Una feria navideña lo espera en Courtyard Alajuela el 17 de diciembre de 5 PM a 9:30 PM, con inflable para niños, toro mecánico, cuenta cuentos, concierto con Joss Araya y Nelson Segura, pymes que venderán variedad de productos y mucho más. El precio de la entrada incluirá dos opciones a elegir entre vigorón, hamburguesa, hot dog, cantonés y tacos, y bebida. Además, el 25 de diciembre, el hotel ofrecerá un desayuno abierto al público, de 8 AM a 11 AM con estaciones de frutas, huevo y panadería, así como una barra caliente con gallopinto, tamales, carne en salsa y mucho más. Ambas actividades requieren reservación y pago por adelantado, detalles al Whatsapp 7009 0744.

Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort

Si quiere recibir el 2022 cerca del mar, Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort en Playa Herradura, tiene preparada una experiencia que contempla cena de estaciones en vivo, barra libre de cócteles, vino y cerveza, carnaval de media noche, brindis con espumante, hoguera con malvaviscos y premios. Reservaciones al 2630 9023 o a reservations31dec@marriott.com.

Residence Inn San José Escazú

El 11 de diciembre el hotel será sede de un picnic navideño con tepees al aire libre, película, palomitas y fogata con malvaviscos; experiencia disponible a través del paquete Ugly Chistmas Sweater, que además incluye hospedaje para 2 adultos y 2 niños, early check in, late check out, uso de piscina temperada, parqueo y desayuno. Otra opción es el concierto de homenaje a Luis Miguel que dará Eduardo Aguirre el 17 de diciembre de 7 PM a 9 PM, y que forma parte de un paquete que también incluye estadía en habitación tipo estudio, set de bebidas seleccionadas, early check in, late check out, desayuno, uso de piscina temperada y parqueo. Detalles y reservas al 2588-4373 o a Lilliam.Nunez@marriott.com.

Panamá

JW Marriott Panama

Disfrute de un delicioso buffet en compañía de familiares o amigos, con delicias que van desde pavo y jamón hasta un recorrido por los mejores cortes de carne y exquisitas guarniciones y postres, el 24 de diciembre en la terraza del restaurante Masi de JW Marriott Panama, a partir de las 8 PM. Reservaciones a masi.restaurant@marriott.com. Disponible para público en general. Para recibir el 2022, JW Marriott Panama a su gala Black & White el 31 de diciembre, a partir de las 8 PM. La velada, que será en el piso 13, en Azul Restaurant y el área de piscina, contempla amplia variedad de platillos nacionales e internacionales y open de bar premuim. Reservaciones a jw.pty.festive@marriott.com. Disponible para público en general.

W Panama

Night Brunch Xmas Edition es la propuesta del W Panama en su restaurante Moró para Nochebuena, con cocteles navideños seleccionados y un buffet que incluirá todos los platos que al panameño le encanta en esta época, all you can eat & drink, así como DJ en vivo, desde las 8PM hasta las 11PM. Y post cena, en el Living Room del hotel, habrá activaciones hasta la 1 AM. Disponible para público en general. Además, del 25 de diciembre al 2 de enero, el hotel tendrá activaciones en el WET Deck, área de piscina, de 3PM a 7PM, con promociones en alimentos y mucha diversión. Reservaciones al 6257 9123.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe