Guatemalteco presenta revolucionaria tecnología en cita mundial

Portugal. En el marco del Foro de Alcaldes para un turismo urbano sostenible de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha suscrito un acuerdo entre la OMT y MUST Travel & Tech empresa propietaria de la aplicación de última generación MUST una herramienta digital al servicio del turismo, permitiendo que usuarios compartan sus experiencias para impulsar la reactivación del sector con miras a la sostenibilidad. Presentada durante el Foro de Alcaldes de la OMT en Oporto (Portugal), la herramienta es una oportunidad para el avance de ciudades inteligentes, así como de destinos que incorporan tecnología e innovación en su desarrollo.

Estando ya operativa en 60 países, MUST incorpora toda la información de interés para los viajeros en un solo sitio. Al integrar asimismo información clave y análisis de la OMT, aspira a convertirse en una aplicación líder del turismo global y generar oportunidades para destinos.

Tecnología al servicio del desarrollo

“Damos la bienvenida a ideas y tecnologías innovadoras, que permitan la creación de ecosistemas de innovación global y regional orientados a acelerar la recuperación del turismo para el desarrollo”, afirmó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili al firmar el acuerdo.

Por su parte, el CEO de MUST, el guatemalteco Pablo López Duran dijo, todos, pero en especial las nuevas generaciones “Millenials” y generación Z han estado esperando una red como MUST, nos lo indican todos los estudios y tendencias y destacó que “la tecnología aumenta la productividad y resiliencia de las empresas. La implementación de soluciones digitales en sintonía con las nuevas tendencias en el sector turístico nos permite desarrollar una oferta turística diferenciada, personalizada, segura y más enfocada a patrones de comportamiento y la gestión de espacios que sin duda contribuirá a la recuperación de una actividad clave para la economía en general”.

Pablo López reconoció, ha sido un largo y difícil camino llegar hasta aquí, no lo he hecho solo, aquí han participado muchos, desde mis socios y cofundadores de MUST Daniel Portabella y Jorge Martínez hasta nuestros inversionistas y muchos amigos y colaboradores que nos han acompañado en este apasionante recorrido. Hoy en día las grandes ideas viven solo si hay múltiples formas de cooperación y así lo entendemos en MUST, nacimos como una red para compartir y esa es nuestra cultura.

Se recordó lo expresado por la tecnóloga norteamericana Katherine Hays que en un reciente documento de análisis de alternativas tecnológicas decía: “Cada vez está más claro el surgimiento de un gran disruptor social digital en la industria de Viajes y Experiencias, especialmente una vez que los efectos de la Pandemia de Coronavirus en la industria comiencen a desaparecer. No tengo duda que puede ser MUST.

