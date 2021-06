Grupo Marriott expresa interés por invertir en Samaná y en Pedernales

República Dominicana. El Grupo Marriott expresó su interés en invertir en Samaná y el en plan de desarrollo de Pedernales, uno de los destinos que el Gobierno dominicano ha priorizado para impulsar turísticamente a la región Sur de la República Dominicana, debido a su potencial y bella.

El presidente del Grupo Marriott, División Internacional, Craig Smith, dijo que: “Si vemos el plan y tenemos confianza, nos gusta ser los primeros en aprovechar, y todo nuestro equipo ha dicho que ese será un éxito”.

La información fue reseñada por varios medios locales e internacionales.

Smith expresó que observa buenas perspectivas en el Caribe, que es la región que está concentrando la atención de los viajeros en la vuelta al turismo después de la pandemia, y expresó su esperanza en el regreso paulatino de clientes e inversionistas a la región.

Smith resaltó que ha visto cómo la llegada de turistas a la República Dominicana se ha diversificado en los últimos años y desarrollo hotelero que ha experimentado, con un turismo de calidad.

La división hotelera del Grupo Marriott cuenta en la República Dominicana con los hoteles AC Punta Cana, Hideaway at Royalton Punta Cana, Royalton Bávaro, Royalton Punta Cana, Royalton Splash, Four Points by Sheraton Puntacana Village, The Westin Puntacana Resort & Club, Courtyard Santo Domingo, JW Marriott, Renaissance Jaragua, Sheraton Santo Domingo y The Ocean Club, en la Costa Norte.

Fuente. Externa