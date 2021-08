Estos son los destinos e itinerarios de Royal Caribbean 2021-2022

Royal Caribbean International anunció que su línea completa de barcos navegará en la primavera de 2022 . Abarcando cruceros desde la Gran Manzana hasta Down Under, el próximo grupo de barcos e itinerarios que regresan comenzará a zarpar de manera segura en septiembre con Oasis of the Seas ‘ primer viaje desde el área de Nueva York: un itinerario de 7 noches al destino de la isla privada de la línea de cruceros, Perfect Day en CocoCay, Las Bahamas.

El regreso continuo de la línea de cruceros se basa en su éxito de meses en la entrega de vacaciones en crucero memorables y seguras en Alaska, Asia, Las Bahamas, el Caribe y Europa, y cada barco que regresa ahora navegará con las medidas de salud que han salvaguardado el bienestar. de huéspedes, tripulación y comunidades de destino hasta la fecha. Todos los cruceros de 2021 y 2022 están abiertos, dijo la naviera.

“Estamos emocionados y agradecidos de poder decir con confianza cuándo regresarán todos nuestros barcos, especialmente para los viajeros que miran hacia el futuro para planificar sus escapadas. Más de 110.000 huéspedes han viajado con nosotros desde diciembre, y lo han hecho de forma segura mientras disfrutan de las vacaciones memorables que confían en que les daremos vida”, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International.

“Ha sido increíble ver a las familias reunirse nuevamente a bordo de nuestros barcos que navegan en los Estados Unidos, el Caribe, Europa y Asia. Y saber que pronto daremos la bienvenida a más personas de manera segura cuando toda nuestra flota esté de regreso en la primavera de 2022 es maravilloso», agregó.

Los vacacionistas y sus familias pueden volver a buscar aventuras en la diversa gama de barcos e itinerarios de Royal Caribbean que ofrecen una variedad de longitudes y destinos en todo el mundo. Los planes para el regreso de los 26 barcos se suman a los hitos previamente anunciados de Royal Caribbean a finales de este año, incluido el regreso de la línea de cruceros a California y el comienzo de la primera temporada de invierno completa desde Barbados.

Encabezando lo que está en la tienda está Oasis al final del verano. El barco que revolucionó el crucero zarpará desde el área de Nueva York el 5 de septiembre, convirtiéndose en el primero de la revolucionaria Clase Oasis en hacerlo cuando se embarca en itinerarios de 7 noches a destinos en Las Bahamas como Perfect Day at CocoCay. Poco después, el 19 de noviembre, Navigator of the Seas llegará a Los Ángeles para zarpar con los vacacionistas de la costa oeste en escapadas cortas de 3, 4 y 5 noches a la isla Catalina, California y México. Preparando el escenario para un audaz 2022, diciembre traerá el tan esperado regreso de Royal Caribbean a dos destinos populares en lados opuestos del mundo. Ovation of the Seas regresará a Australia el 13 de diciembre para navegar en cruceros nacionales desde Sydney, y el Grandeur of the Seas navegará desde Bridgetown, Barbados, en viajes de 7 y 14 noches a islas dignas de la lista de deseos a partir del 5 de diciembre.

Próximas aventuras 2021-2022

Oasis of the Seas : cruceros de 7 noches por las Bahamas desde Cape Liberty, Nueva Jersey, a partir del 5 de septiembre; e itinerarios de 7 noches por el Caribe oriental y occidental desde Miami, a partir de noviembre

Liberty of the Seas : cruceros de 7 noches por el Caribe occidental desde Galveston, Texas, a partir del 3 de octubre

Serenade of the Seas * : cruceros de 4 y 5 noches por el Caribe occidental desde Tampa, Florida, a partir del 16 de octubre; y itinerarios caribeños de 7 noches, a partir de diciembre

Explorer of the Seas * : cruceros de 7 noches por el Caribe sur desde San Juan, Puerto Rico, a partir del 7 de noviembre

Navigator of the Seas : cruceros de 3, 4 y 5 noches a la isla Catalina, California, y Ensenada y Cabo San Lucas, México desde Los Ángeles, a partir del 19 de noviembre

Grandeur of the Seas : cruceros por el sur del Caribe de 7 y 14 noches desde Bridgetown, Barbados, a partir del 5 de diciembre

Ovation of the Seas : itinerarios nacionales de 2 a 10 noches en Australia desde Sydney, a partir del 13 de diciembre

Brilliance of the Seas : cruceros de 4 y 5 noches por las Bahamas y el Caribe occidental desde Tampa, a partir del 16 de diciembre

Enchantment of the Seas : cruceros de 8 noches a las Bahamas y cruceros selectos de 12 noches al Caribe Sur desde Baltimore, a partir del 23 de diciembre

Vision of the Seas : itinerarios de 10 y 11 noches por el Caribe Sur desde Fort Lauderdale, Florida, a partir del 24 de enero de 2022

Voyager of the Seas : cruceros de 7 y 9 noches por el norte de Europa desde Barcelona, ​​España, a partir del 15 de abril de 2022

Radiance of the Seas : salidas de 7 noches a Alaska desde Vancouver, Canadá, a partir del 29 de abril de 2022

Rhapsody of the Seas : itinerarios de 7 noches por el Mediterráneo y las islas griegas, navegando desde Roma a partir del 23 de mayo de 2022

Medidas de salud y seguridad de Royal Caribbean

Los viajeros pueden planificar su crucero con la tranquilidad de saber que Royal Caribbean requiere que todos los miembros de la tripulación e invitados que tengan la edad elegible para recibir la vacuna estén completamente vacunados contra el COVID-19. Para los viajeros que navegan en cruceros desde Florida, se recomienda encarecidamente que todos los pasajeros elegibles estén vacunados. Los niños menores de la edad elegible en cualquier crucero deben someterse a pruebas y seguir otras medidas de salud y seguridad. Los protocolos de salud de la línea de cruceros, como los requisitos de pruebas y vacunas, están disponibles aquí en el sitio web de Royal Caribbean y se enumeran por punto de partida.

La política de vacunas es una de las medidas de múltiples niveles de la línea de cruceros que salvaguardan el bienestar de todos los huéspedes, miembros de la tripulación y las comunidades en cada puerto de escala. Estos protocolos incluyen los robustos sistemas de ventilación de los barcos, limpieza y desinfección mejoradas, y navegación con ocupación reducida cuando los barcos inicialmente regresan a navegar.

Royal Caribbean está en conversaciones con múltiples autoridades gubernamentales y de salud nacionales, estatales y locales de todo el mundo con respecto a los diversos requisitos para todos los próximos viajes. Independientemente del puerto de salida, la línea de cruceros continuará siguiendo las pautas recomendadas por los expertos en salud, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Las medidas de salud y seguridad se evaluarán a medida que evolucionen las circunstancias de salud pública, y se notificará a los huéspedes y socios de viaje de las actualizaciones.

Fuente: Inversión Turística.