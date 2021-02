Es el momento para vacacionar en lujosos destinos a precios especiales para nacionales

Costa Rica. La crisis que enfrenta el turismo no es secreto para nadie, es por esa razón que Cayuga Collection decidió beneficiar a quienes desean vacacionar o tele trabajar desde sus lujosos hoteles con tarifas realmente bajas y promociones que no regresarán. La colección de hoteles más sustentables y premiados del país, ha implementado programas en distintas áreas para hacer frente a la situación y en los últimos meses el turismo nacional se ha proyectado con más fuerza, por lo que han decidido agradecer a los costarricenses para que puedan vivir una experiencia única entre sostenibilidad y lujo a precios accesibles.

Consulte por los precios especiales para alojamiento de domingo a jueves en donde podrá atender sus reuniones, tele trabajar desde el paraíso con todas las comodidades y contará con servicio de internet veloz y estable. También los más pequeños podrán recibir sus clases virtuales desde la playa aprovechando el verano de manera segura y sin el estrés de la ciudad.

“No tenemos palabras para agradecer la respuesta que tuvimos y seguimos teniendo de parte del mercado nacional, ya que nos ha ayudado muchísimo. Queremos ser congruentes con este agradecimiento y por eso, hemos decidido continuar con promociones y tarifas especiales durante todo el año y ya esto es algo que paso también a ser parte de nuestro ADN para el futuro” afirmó el co-propietario de la colección, Hans Pfister.

Todos los hoteles de Cayuga Collection con estas promociones ofrecen desayuno completo a la carta, wifi de alta velocidad, parqueo privado con seguridad, servicio de concierge hasta de 6 am a 10 pm y la garantía de no poner su inversión en riesgo, en caso de un cambio o cancelación de último minuto, ya que se le otorga un crédito por el monto prepagado para utilizarlo más adelante en el año.

Además, las personas podrán conocer su “Back of the house”, un tour complementario en donde podrán visitar áreas que normalmente no estaban accesibles, como por ejemplo las cocinas, lavandería, comedor de colaboradores, huertas, área de separación de reciclaje, etc.

Parte del ADN de la empresa gira alrededor de mantener las plazas de trabajo durante todo el año y no despedir colaboradores, basado en la estacionalidad tradicional de la industria, por lo que han podido agregar plazas en cada una de las operaciones que tienen, en enero 2021 aumentaron en planilla un 25%, en comparación de lo que tuvieron cuando sus hoteles estaban cerrados y esperan llegar a un 50% en julio o agosto del presente año.

“Si bien venimos de un año muy retador como el anterior y tenemos mucha expectativa para este año, siempre hemos mantenido nuestra posición de que la calidad no se negocia. Esto es un bonito reto al tener que buscar el equilibrio entre la implementación de nuestros protocolos de salud, una caída en ingresos y operar con la misma calidad y servicio que nos ha distinguido durante más de 15 años en nuestros hoteles”, mencionó Pfister.

Cayuga Collection tiene como misión proteger y preservar las comunidades y ecosistemas circundantes sustentando su compromiso con el modelo de triple ganancia: personas, planeta y rentabilidad. Es por ello que cada propiedad apoya proyectos específicos de las comunidades aledañas, de índole muy diversa y brindan a sus colaboradores capacitaciones constantes, programas de formación y desarrollo interno de carreras, planes de sucesión etc.

Cabe mencionar que los hoteles de Cayuga Collection se han convertido en los más buscados por turistas que buscan descanso y seguridad, específicamente viajeros mayores a los 55 años, que además de lujo y confort, eligen las opciones en donde más seguros se sientan. Y es que en la colección, además, refuerzan de manera constante sus protocolos y medidas de higiene y limpieza con los colaboradores. Ahora tienen el enfoque de empoderar al staff con información para que ellos también puedan impactar a la comunidad en mejores prácticas, acciones a evitar y ya dieron inicio a sus programas “Pura Vida Wellbeing” y “Soy Servicio”. Cayuga Collection apuesta por la eficiencia a través de sistemas, eliminan procesos que no agregan valor y seguirán invirtiendo en la infraestructura de los hoteles para que luzcan como nuevos.

“Nuestra perspectiva es que va a ser un año de transición y acomodo. Un año difícil, pero con muchos retos que nos ilusiona resolver. Tenemos un lema a lo interno, que es “no desperdiciar las oportunidades que la crisis trae” y ha sido un pilar de nuestro día a día actual. Estamos aprendiendo a desaprender, con el fin de buscar eficiencias y continuar haciendo lo que nos apasiona”, finalizó el co-propietario de la colección, Hans Pfister.

El hospedaje en cualquiera de los hoteles de Cayuga Collection cumplen con todos los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. Entre las medidas se encuentran:

1) Todo el personal de los hoteles de la colección usa cubrebocas.

2) Existe monitoreo constante de temperatura al inicio de cada turno laboral.

3) Se implementó un sistema “sin contacto”, donde el check in y los menús se hacen efectivos por medio de códigos QR.

Para conocer más sobre los diferentes hoteles pueden visitar la página www.cayugacollection.com sus redes sociales: Facebook @CayugaCollection / Instagram @cayugacollection o bien pueden llamar a su centro de reservaciones al +506 4040-0430.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe