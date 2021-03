Destacan que el Caribe Mexicano cuenta con protocolos para seguridad de visitantes

México. Pese a mantener una clara desventaja en el manejo de la pandemia en comparación con sus principales competidores del Caribe, y a que México no solicita a sus turistas una prueba negativa de Covid-19, la cual ha decir de la industria entera del destino sería necesaria en estos momentos, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (SEDETUR) y el Consejo de Promoción Turística del destino (CPTQR), manifiestan que el Caribe Mexicano cuenta con los protocolos necesarios para garantizar la protección y prevención sanitaria necesaria a residentes, trabajadores, proveedores y turistas.

Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades en defensa del reporte emitido del gobierno argentino por el contagio de 44 jóvenes que regresaron a su país de un viaje de egresados de un total de 149 pasajeros, los cual reportamos en REPORTUR.mx.

A través de un comunicado las dependencias de turismo del estado de Quintana Roo, manifiestan que en el destino miles de empresas se encuentran certificadas, y respetan los protocolos establecidos y los criterios que se constituyen de acuerdo al semáforo epidemiológico anunciado en la página reactivemos Quintana Roo: https://reactivemosq.roo.gob.mx/. Hacen mención a las inversiones que han mantenido los diferentes establecimientos del destino en medidas de seguridad, acciones que señalan han permitido el repunte del destino en materia turística.

Sin embargo, destacan que no todas las personas visitan el caribe Mexicano, permanecen dentro de las instalaciones certificadas y no necesariamente en todo momento se respetan la distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, etc., dentro de otros espacios que visitan. Por lo que piden y esperan que los turistas que visitan el destino mantengan una gran corresponsabilidad en mantener todos los hábitos que los mantengan protegidos, por lo que invitan en todo momento a respetarlos.

Asimismo destacan que en el estado han conjuntado una serie de laboratorios que operan dentro de las instalaciones turísticas y en instalaciones certificadas por las autoridades sanitarias, bajo la estricta vigilancia de Cofepris y SESA, que realizan pruebas COVID-19, tanto de Antígenos, como PCR, para la identificación del virus. La certeza en una prueba PCR, se encuentra relacionada con las fechas posibles de contagio y la carga viral que tenga en el momento de la aplicación de la prueba de la persona, por ello si son pocos días del posible contagio, es viable que se dé una prueba negativa o denominada “falso negativo” y que unos días después, esta misma persona, refleje el resultado positivo, esta es una posibilidad respecto a las pruebas que se mencionan que fueron aplicadas en Quintana Roo, y que unos días después reflejaron resultados positivos.El comunicado de SEDETUR y del CPTQR, destaca que están preparados para continuar avanzando. “Solamente con la colaboración de todos se evitarán los contagios y podremos mantenernos sobre el rumbo que nos hemos fijado en beneficio de todos los habitantes y quintanarroenses, en el agrado y el gusto de todos los visitantes que retornan a nuestra joya turística, el Caribe Mexicano”, refiere el escrito.

Fuente: Reportur.mx