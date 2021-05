Costa Rica asiste en España a la primera feria turística presencial en 14 meses

Costa Rica. Tras 14 meses de pandemia, España es el primer país del mundo que organiza y acoge una feria internacional de turismo en modalidad presencial y Costa Rica está entre los países expositores para promocionarse como un santuario sostenible.

Del 19 al 23 de mayo, Madrid celebra la Feria Internacional deTurismo FITUR, que históricamente ha sido catalogada como uno de los principales eventos de negocios de la industria turística del planeta con la presencia de 165 países y regiones de los cinco continentes.

Es la primera feria de alcance global presencial, luego de participar de manera virtual en la WTM londinense en noviembre pasado, y la feria ITB alemana, en marzo del año en curso.

Debido a la pandemia y a las consecuencias para la industria turística mundial, la edición de FITUR de este 2021 lleva como nombre “El Turismo está de regreso” y los organizadores la han definido como “la primera gran experiencia de movilidad internacional segura”.

En esta oportunidad, Costa Rica participará con un stand de más de 200 metros cuadrados, diseñado en apego a los protocolos de prevención del COVID-19 y aforos establecidos.

Además, contará con la presencia de 16 empresas del sector turístico costarricense entre hoteles, tour operadores y rentadoras de vehículos.

“Participar en esta feria contribuye a que Costa Rica se mantenga presente en la mente de los potenciales turistas españoles y europeos; FITUR es una vitrina de negociación que permitirá a 16 empresarios del sector privado mostrar lo mejor de la oferta turística y estrechar conexiones con socios y aliados europeos”, señaló Gustavo J. Segura, Ministro rector de turismo.

Paulina Herrera, de la agencia de viajes Top Tours, especializada en el mercado europeo y con 25 años de experiencia, opinó que regresar a FITUR luego de más de un año de pandemia es muy especial. “Queremos que los viajeros se sientan seguros de que cumplimos con todos los protocolos sanitarios y se enamoren de nuestro Pura Vida”, indicó Herrera.

Por su parte, Rolando Campos, director comercial de Swiss Travel, ve el evento como una gran oportunidad para fortalecer lazos comerciales con los clientes españoles de cara a un verano europeo que puede traer beneficios a Costa Rica.

“España es uno de nuestros principales mercados en Europa y en esta época de pandemia Costa Rica se presenta como un destino turístico inigualable, con muchas actividades al aire libre que permiten el distanciamiento físico y con actividades alrededor de la naturaleza”, comentó Campos.

La participación en Fitur 2021 contará con la presencia del ministro rector de Turismo, Gustavo Segura, quien aprovechará esta vitrina global para atender una veintena de reuniones estratégicas con inversionistas, mayoristas, representantes de líneas aéreas, entre otros.

Asimismo, tiene confirmado un encuentro con los principales medios de prensa españoles, una reunión con representantes de la Organización Mundial del Turismo y un evento con el sector profesional coordinado en conjunto con CondeNast Traveller España, con el objetivo de potenciar el posicionamiento de Costa Rica en el mercado español y europeo.

Estrictos protocolos sanitarios

Pese a que España levantó el estado de alarma decretado por la Covid-19, en FITUR se mantendrá la estricta atención de protocolos sanitarios.

En el stand de Costa Rica se aplicará el distanciamiento físico, habrá lavamanos. Como es ya estándar, es obligatorio usar mascarillas, habrá control de temperatura, dispensadores con gel, control de aforo, y FITUR exige la presentación de una prueba Covid negativa durante los tres días del evento por parte de expositores, coexpositores, visitantes, prensa, autoridades, personal de IFEMA y colaboradores.

Los mercados emisores prioritarios para Costa Rica en Europa son, precisamente, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza y Países Bajos y previo a la pandemia se recibieron más de medio millón de europeos.

Según datos del ICT y como parte de la recuperación gradual en este primer cuatrimestre, han ingresado al país más de 50 000 turistas europeos por la vía aérea.

Empresas costarricenses participantes:

Best of Costa Rica Tour Operator, Hotel Radisson San José, The Westin Golf Resort&Spa, Reserva Conchal, Costa Rica Marriot Hacienda Belén, Il Viaggio Travel, Playa Nicuesa, Rainforest Lodge, Travel Excellence, Swiss Travel, Grupo ANC, Cast Central América, Hotel Parador Resort&Spa, Hotel San Bada, Hotel Fiesta Resort, Costa Rica Top Tours, Cactus Tour DMC Centroamérica, Costa Rica Sun Tours.

Fuente. ICT