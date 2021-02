Concursan para viajar a descubrir lo esencial de la vida en Costa Rica

Costa Rica. En dos meses de campaña, 5 800 residentes de Estados Unidos y Canadá participaron en la campaña “Who´s essential to you?” (¿Quién es esencial para vos?), lanzada por el Instituto Costarricense de Turismo en Norteamérica y aguardan ahora por el resultado del concurso que traerá a Costa Rica a 15 de ellos con un acompañante durante una semana.

Entre el 26 de noviembre del 2020 y el 31 de enero de este año los potenciales turistas completaron un formulario nominando a una persona que les haya inspirado y haya marcado una diferencia en sus vidas durante el primer año de pandemia por COVID-19. 1 200 nominados son canadienses y 4 600 estadounidenses.

Quienes resulten ganadores en la rifa viajarán a Costa Rica en compañía de esa persona esencial en sus vidas durante 7 días con todos los gastos pagos. El premio es posible con el apoyo del sector turístico privado.

“El hecho de que casi seis mil personas participaran en esta iniciativa, inspirados no solo en expresarle a un ser querido lo que sienten por ellos, sino además en conocer las bellezas que ofrece Costa Rica nos llena de mucha satisfacción y confirma el gusto del turista norteamericano por nuestro país, así como la vigencia que tiene el destino en este importante mercado”, señaló Carolina Trejos, directora de mercadeo del ICT.

Prestigiosos medios de comunicación como Matador Network, MSN, Travel & Leisure, Lonely Planet, entre otros, informaron y promovieron la campaña.

Videos promocionales con costarricenses

Para invitar a los viajeros a nominar se compartieron cinco videos en los perfiles de Visit Costa Rica en Facebook, Instagram y Twitter, así como en el canal de YouTube.

Este mes se dará a conocer la lista de los ganadores, quienes podrán disfrutar de las bellezas naturales ticas entre marzo del 2021 y febrero del 2022.

Los centros de hospedaje Hampton Inn Suites By Hilton Aiport, Hotel Fiesta Resort, Crowne Plaza, Selina Costa Rica, El Establo, Nammbu Bungalows, Playa Nicuesa Rainforest Lodge, Manatus, Cristal Ballena, Parador, Holiday Inn Express Aeropuerto, Best Western San José, Best Western Jacó, El Mangroove, Punta Islita, Villa Lapas, Hilton Garden Inn Liberia Airport, Courtyard by Marriott San José Airport Alajuela, Residence Inn by Marriott Escazú, AC Hotel San José Escazú, Taormina y The Westin Reserva Conchal recibirán a los ganadores en su visita a Costa Rica.

Estados Unidos y Canadá son los principales mercados emisores de turistas al país, representando en el 2019, antes de la pandemia, más del 60% de los turistas que ingresaron al país por la vía aérea.

Fuente. ICT