Coctelería de autor al estilo UNICO 20º87º para los nuevos tiempos.

La innovación se impone al servicio de alimentos y bebidas de la propiedad.

México. Ubicado en el maravilloso paraíso natural del Caribe, frente a las impresionantes y prístinas playas de la Riviera Maya, UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya llegó con su inminente propuesta de coctelería de autor cargada de ingredientes orgánicos y sabores locales con procesos de elaboración 100% artesanales a cargo del reconocido mixólogo Luis Felipe Vallejo.

Con esta propuesta el hotel busca reivindicar el concepto de bar a través de la innovación del servicio, combinado con la disponibilidad de ingredientes procedentes de la región de la mano del actual ejecutivo de mixología en UNICO 20º87º.

Enamorado de su profesión y amante a la hospitalidad, Luis Felipe Vallejo ofrece un amplio conocimiento sobre estándares de servicio de alto nivel al servicio, trabajo con rapidez y eficiencia en entornos de ritmo muy vertiginosos, cuidadoso con el detalle y enérgico trepidante con certificación y experiencia, su gran conocimiento en el sector le ha permitido la creación de extraordinarias bebidas.

Luis Felipe Vallejo, Mixólogo Ejecutivo

Su travesía por el mundo coctelero y la mixología lo han llevado a tener un gran reconocimiento en el sector, y esto se debe a su participación en eventos como el Bests Cointreau Mixology, Concurso de Leyendas1921, The Art of the Mix Cointreau, Torneo de Mixología Nixta Licor de Elote, Ginstone Championship, Los 35 Más Creativos Appleton Estate Craftenders México entre otros donde se ha destacado por su innovación y motivación.

El hotel que hace parte de la cadena RCD Hotels, con propiedades en Estados Unidos, México y República Dominicana, tendrá la oportunidad de contar con Luis Felipe, quien ofrece un amplio conocimiento sobre estándares de servicio de alto nivel al servicio de alimentos y bebidas durante los próximos 5 años.

Este hotel abrió sus puertas en 2017, desde entonces, emerge desde un auténtico paraíso natural para brindar una experiencia inolvidable que envuelve a turistas y visitantes con una gastronomía local y una innumerable diversidad de actividades de lujo y relajación con el propósito de presentar la cultura de la zona.

Desde la entrada a sus instalaciones, UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya se ha propuesto deleitar con aromas exquisitos, representativos de la región. Además, cuenta con 448 amplias habitaciones inspiradas en el destino, desde el arte que cuelga en la pared hasta los patrones del diseño y sus detalles hechos a mano, todo es una lujosa muestra del México moderno.

Con una mezcla de elementos rústicos y modernos, este hotel se caracteriza en la región como una obra de arte y orgullo cultural. Así mismo, la fuerte conexión entre su ubicación y sus experiencias destacan lo mejor del México contemporáneo.

Un verdadero lujo que viene en forma de inclusiones ilimitadas

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe