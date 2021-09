CATA apuesta por el mercado de Estados Unidos para atraer viajeros a Centroamérica

Centroamérica. La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés) continua avanzando en su caravana virtual denominada The Central America Virtual Roadshow: The Americas 2021. Esta vez fue el turno de New York para fungir como sede del encuentro turístico entre Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.

Estados Unidos figura como un mercado potencial para inyectar celeridad al proceso de reactivación turística que la región está viviendo. En ese sentido, el evento buscó poner en valor la oferta mega diversa y complementaria, entre la que destaca su cultura, riqueza natural, arqueología, sol y playa, escenarios de ensueño ideales para bodas y lunas de miel, entre otras.

Durante la cumbre promocional también se realizó ruedas de negocios entre los operadores de turismo de los países participantes con sus contrapartes en este nuevo mercado meta, de lo cual se destaca de mayoristas y medios de comunicación especializados en viajes y turismo de México.

Para ello, CATA puso a disposición un mundo virtual en donde los participantes pueden visitar los stands de los países, así como un sistema de Match Making habilitado en la web del evento para propiciar citas de negocios entre los asistentes.

CATA es una entidad pública – privada de carácter técnico y está encargada de estimular y desarrollar la promoción y proyección de Centroamérica como un multidestino turístico. The Central America Virtual Roadshow: The Americas 2021 se desarrolla en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Integración y Promoción Turística Centroamericana”, ejecutado con el apoyo de la República de China (Taiwán).

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe