Caribe mexicano: recuento de daños hoteleros por huracán Grace

México. Con el paso del huracán Grace por el Caribe mexicano, los daños hoteleros han sido menores y se presentaron especialmente en Tulum, donde cayeron algunos árboles y estructuras pequeñas, así lo manifestó el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT), David Ortiz Mena.

Igualmente dijo que la zona turística del municipio, los reportes fueron bajos, muy parecido “a lo que ocurrió en los fenómenos del año anterior”, indicó Ortiz. Se refirió también a su hotel, Akumal Bay, donde las tiendas transmisoras se partieron por la mitad. Sin embargo, por la caída de las comunicaciones aún falta información pero si hubo reubicación de turistas.

“Cerca de mil personas fueron reubicadas de la zona costera hacia hoteles del centro, aproximadamente 200 personas salieron hacia el aeropuerto de Cancún, pues más que reubicar se empezó a invitar a realizar salidas anticipadas”, comentó David Ortiz, según lo recoge NotiCaribe.

Con el sistema Guest Locator (GPS) , los hoteles estuvieron atender a los turistas que necesitaban ayuda, pero solo se presentaron incidentes menores.

Como lo informó REPORTUR.mx, la llegada del huracán “Grace”, al menos 124 vuelos fueron cancelados, entre miércoles y jueves, en el Aeropuerto Internacional de Cancún y de Cozumel, de acuerdo a información de Asur. Asimismo, de los siete cruceros programados a partir del 18 de agosto, tres cancelaron su llegada a Cozumel al acercarse “Grace” a sus costas.

El Symphony, Adventure y Allure of the Seas ya anunciaron que no llegarían a la isla de las golondrinas, de acuerdo con informes del personal de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento.

