Capital humano y apoyo a la comunidad local, son el secreto para una reactivación del turismo nacional

Costa Rica. La industria del turismo ha sido una de las más lastimadas por la pandemia en Costa Rica, un país que genera cientos de empleos, visitas del extranjero y que posee un reconocimiento mundial por su compromiso de brindar la mejor experiencia en todas sus zonas turísticas. Su reactivación económica ha sido lenta, a pesar de la visitación nacional y extranjera en los últimos meses.

¿Cuál es el secreto para que el turismo mejore?: la sostenibilidad.

Hans Pfister, cofundador de Cayuga Collection, parte de los pioneros del ecoturismo en el país, explica que hay dos ejes fundamentales para lograr ser exitosos por medio de la sostenibilidad: el apoyo a la comunidad y a su capital humano.

“Si no cuidamos el medio ambiente y a nuestra gente, no podemos hacer un turismo de calidad. Porque un medio ambiente deteriorado o un recurso humano deteriorado, que no está bien, que no está saludable, ni está motivado, obviamente no nos deja hacer un turismo de calidad” comentó el cofundador de Cayuga Collection, Hans Pfister.

El empresario agregó, que uno de los secretos para mantener su servicio de excelencia y calidad tras la situación del país a raíz de la pandemia, fue el no dejar de invertir en el capital humano: “Nosotros aumentamos salarios e invertimos en los hoteles antes de regresar la demanda, no esperamos hasta que ya estuviéramos a tope y después contratamos, yo creo que esa anticipación ha ayudado, a mantener ese servicio y esa experiencia de lujo para nuestros clientes. La sostenibilidad mantiene el turismo de calidad, pero también es lo correcto de hacer, para futuras generaciones”, recalcó Pfister.

En Cayuga Collection existen grandes ejemplos de sostenibilidad; fabrican todos sus muebles con madera caída, elaboran papel artesanal, tienen un programa llamado Dock To Dish, mantienen sus propias huertas y no han utilizado plástico de un solo uso en más de diez años, entre otras prácticas sostenibles.

Tras la pandemia, la eficiencia fue una de las prácticas que no pasan por alto, además del aprovechamiento de la tecnología existente, según Pfister ya no son tan especializados, que todos hacen un poco de todo y ayudan donde es necesario.

Según la Organización Mundial del Turismo, los hoteles y alojamientos presentan un 2% del total de CO2 que emite el sector turístico, esto sumado a la importancia del ecoturismo en Costa Rica, la sostenibilidad se vuelve una necesidad, es por esta razón que Cayuga Collection trabaja bajo un modelo de lujo y sostenibilidad, un modelo de negocio único en Latinoamérica y lo que los ha convertido en los hoteles más prestigiados y premiados del país.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe