Camtur crea programa de Registro Interno para trabajadores del turismo

Guatemala. Directivos de la Cámara de Turismo de Guatemala anunciaron que se creó un Programa registro interno del recurso humano del sector turístico” el cual busca ser un apoyo para los trabajadores de este sector que debido a la pandemia por COVID-19 han perdido su trabajo.

Rolando Schweikert, Presidente de la entidad, comentó: “como sector privado hemos visto con gran preocupación como miles de trabajadores calificados se han quedado sin empleo y con este registro pretendemos levantar una base de datos de aquellas personas que deseen reubicarse en los distintas empresas del sector y ponerlas a disposición del sector empresarial. Queremos poner a disposición esta herramienta la cual se crea en apego a la naturaleza de nuestra entidad de promover el desarrollo empresarial y competitividad de nuestros miembros y del sector turístico.

El Registro interno del recurso humano del sector turístico de CAMTUR tiene como objetivo primordial el promover la reinserción laboral para los colaboradores del sector turístico; así como apoyar la profesionalización de los trabajadores que prestan servicios en el sector, toda vez que el mismo incluirá un programa de capacitaciones dependiendo del tipo de registro. Las personas que integren este registro obtendrán un carné de identificación respaldado por nuestra entidad, acceso a capacitaciones en temas especializados, capacitaciones de calidad en el servicio turístico, entre otros.

Nancy Mejía, Directora Ejecutiva, mencionó “este programa está iniciando como un Plan piloto y en esta primera fase está dirigido a los pilotos de transporte turístico. En el año 2022 continuaremos con Meseros, Amas de llaves, Trabajadores de la industria de eventos, reuniones y bodas de destino, Guías de Turistas y Sector Académico”.

La entidad recordó que en abril del 2020 la Organización Mundial del Turismo (OMT) lanzó un llamado a la acción para la mitigación del impacto de la COVID-19 en el turismo y la recuperación del sector para lo cual difundió un conjunto de 23 recomendaciones relacionadas con el apoyo urgente y firme que el sector turístico mundial requiere no solo para recuperarse del reto sin precedentes que significa la enfermedad del COVID-19, sino a volver mejor al crecimiento. El programa que lanza la Cámara de Turismo de Guatemala se enfoca en la recomendación número once que busca promover la creación de nuevos puestos de trabajo y el desarrollo de competencias, instando a la creación de programas especiales para promover el empleo y el desarrollo de capacidades, en el ámbito del turismo, en particular para los desempleados.

Si desea mayor información para formar parte del este registro interno de la Cámara de Turismo de Guatemala pueden comunicarse con la Licda. Lucy Vivar al +502 3459-6448 o escribir al correo: promoción@camtur.org.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe