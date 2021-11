CAMTUR conversa sobre el apoyo legislativo hacia el sector

Guatemala. Con el objeto de conocer las acciones que se impulsan en Costa Rica, desde el área legislativa, para la reactivación del turismo, la Cámara de Turismo de Guatemala invitó al legislador Pablo Heriberto Abarca quien ha presentado y acompañado diferentes iniciativas en favor del desarrollo del turismo.

Rolando Schweikert, Presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala menciona que “esta es una de las acciones que estaremos impulsando como parte de nuestra estrategia institucional, queremos poner sobre la mesa la urgencia porque nuestro sector sea reconocido, entendido e impulsado como prioritario” El turismo es un gran generador de divisas y de empleo digno. Guatemala lo merece, concluyó.

Durante el primer conversatorio realizado en la Ciudad de Guatemala con líderes empresariales del sector, el legislador recalca que una agenda legislativa en favor del turismo debe trabajarse y ejecutarse a través de las alianzas público-privada. Comenta que los esfuerzos que se realizan en los países de manera individual, impactarán de manera positiva al resto de la región para competir en un mercado global y competitivo.

Recomienda que en Guatemala se debe hacer un esfuerzo importante para que los partidos políticos en general entiendan que el país tiene alto potencial para competir en el mundo, pero requiere de una verdadera decisión de parte de las autoridades para que el destino pueda posicionarse. El licenciado Abarca Mora menciona: “Antes de la pandemia en Costa Rica se tenían una serie de acciones que se habían encaminado y eran ya necesarias, durante la pandemia provocada por el COVID-19 surgieron otras, que fueron urgentes y actualmente se suman nuevas las cuales y son importantes para la reactivación real del destino”.

Durante los últimos años, comenta que se han impulsado iniciativas para el registro de establecimientos como Airbnb, ley que incentiva la atracción de nómadas digitales, ley para la atracción de la inversión en la industria fílmica, iniciativa incluye medidas como la devolución del IVA a este tipo de empresas, creando de esta manera un fondo destinado como apoyo a la producción nacional; así como una serie de condiciones de exoneración a las entradas de equipo, moratorias y amnistías tributarias tanto nacionales como locales, el fondo nacional de avales con 270 millones de dólares, entre otras.

Guatemala tiene un gran potencial en contenidos culturales y arqueológicos, para los cuales al momento no se tienen ningún plan ni hoja de ruta para la reactivación turística. En Costa Rica existe una estrategia conjunta para empujar las leyes y sin una colectividad no sería posible, el proceso no ha sido fácil, pero ha sido un trabajo continúo; por ende, es importante que el sector turístico insista y proponga iniciativas para la reactivación del turismo, mencionó el licenciado Abarca.

Al consultarle sobre el avance de dicho país para la recuperación de la conectividad aérea informó que en el presente se ha recuperado en un 77 % y se estima que para el cierre el año se finalizará con un 80%.

El licenciado Abarca Mora finalizó comentado: “En Costa Rica se ha creado la regulación llamada: Ley emergencia y Salvamento Cultural en donde se apoya económicamente a las entidades culturales, como museos, teatros, entre otros que atravesaron dificultades para operar derivado de la pandemia.

El diputado Abarca Mora se encuentra en el país para sostener una agenda de reuniones con líderes empresariales y funcionarios. El 23 de noviembre se realizará el segundo conversatorio con líderes y empresarios de La Antigua Guatemala.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe