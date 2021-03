Bogotá se apresta para vivir en grande la Semana Santa

Los hoteles operados por oxoHotel están listos para recibir a los viajeros que llegan a Bogotá en busca de las mejores experiencias y servicios.

Colombia. La temporada de Semana Santa está cerca y con ella, las propiedades operadas por oxoHotel están listas para entregar las mejores experiencias y servicios a los viajeros que llegan a la capital de Colombia.

Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC, Courtyard by Marriott Bogotá Airport, Holiday Inn Express Bogotá Parque La 93, AC by Marriott Bogotá Zona T y Ramada Encore by Whyndam Bogotá Zona Franca, representan la razón de ser de una ciudad en permanente transformación, que brinda a sus visitantes la mejor gastronomía y vida nocturna y acceso a atracciones urbanas realmente mágicas.

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES BOGOTÁ D.C.

Iniciando con el Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC, que regresó repotenciado como un ‘Hotel 2.0’ en medio del corazón financiero y la principal Zona Gastronómica de la capital colombiana: La Carrera 7ª con calle 67. Allí se levanta un complejo hotelero de 99 habitaciones que se convirtió en un ícono de la hospitalidad moderna.

Por una tarifa que inicia en COP$170 mil pesos, los visitantes pueden hospedarse en Habitación Estándar y/o Twin para 1 o 2 personas, incluyendo a 2 niños hasta de 12 años gratis. Viene con desayuno, parqueadero, WiFi en toda la propiedad y gimnasio. Las reservas pueden realizar llamando al +57-1-6024770 o por email: reservashiex69@oxohotel.com.

COURTYARD BY MARRIOTT BOGOTÁ AIRPORT

Otra joya hotelera bogotana es el Courtyard by Marriott Bogotá Airport. Ubicado a escasos 5 minutos de la terminal aérea más importante de Colombia —el Aeropuerto Internacional El Dorado— este hotel conjuga un diseño arquitectónico elegante y una decoración minimalista en tonos cálidos y atemporales que encajan en el concepto ‘clásico-contemporáneo’.

Por una tarifa de COP199 mil, los clientes que tengan que hacer una conexión en Bogotá pueden alojarse en Habitación Superior King para 2 personas con desayuno y parqueadero incluidos, internet WiFi en toda la propiedad y traslado en nuestra shuttle, según horarios establecidos. Si los clientes se hospedan más de una noche, pueden armar el plan a su medida, adicionando diferentes recorridos por Bogotá. La primera noche tiene una tarifa de COP$210 mil, mientras que las noches adicionales son a COP$199 mil.

Por una tarifa extra de COP$510,000 es posible tomar el Tour por Monserrate para dos personas, en transporte privado, guía bilingüe y entradas. Los cocteles también hacen parte de la experiencia de Semana Santa: Noche de cocteles 2×1 en The Cooper Bar ubicado en la Zona Financiera. El cliente paga directamente en el bar el consumo que realice y por COP$75.000 tendrá traslado ida y regreso desde el hotel. Recorrido por el tradicional barrio de La Candelaria para 2 personas, en transporte privado, guía bilingüe y entradas: COP$460.000.

HOLIDAY INN EXPRESS BOGOTÁ PARQUE LA 93

El Holiday Inn Express Bogotá Parque La 93, es una propiedad emblemática del palpitar Bogotá, donde el placer se disfruta en grande gracias a su cercanía a restaurantes, tiendas y atracciones turísticas, incluyendo el famoso Parque La 93, el Centro Andino y la Calle 100. Por una tarifa que inicia en COP$230,000 los turistas pueden alojarse en Habitación Superior para 1 persona, desayuno, almuerzo o cena para 1 persona y parqueadero. Persona adicional: COP$50.000 con desayuno o almuerzo o cena.

En Semana Santa, este hotel trae una oferta irresistible: CashBack. Se trata de una campaña exclusiva mediante la cual los clientes que regresen tendrán un 10% de descuento en su próxima estadía. Ahora bien, si tu intención es hospedarte 7 noches o más, hay una tarifa que inicia en COP$1.050.000 e incluye alojamiento en Habitación Superior para 1 o 2 personas, desayuno, parqueadero y WiFi en toda la propiedad. Además, tendrás un 15% de descuento en lavandería y acceso a nuestra confortable Zona de Coworking. Podrás alojar a 1 niño gratis compartiendo habitación.

Los amantes de la naturaleza pueden visitar el Jardín Botánico José Celestino Mutis, o bien el Parque Metropolitano Simón Bolívar o la Alameda de Quebrada Vieja desde COP$230.000. Incluye: Habitación Superior para 1 o 2 personas, desayuno, transporte ida y vuelta y hasta 2 niños en la habitación de sus padres con desayuno.

RAMADA ENCORE BY WHYNDAM BOGOTÁ ZONA FRANCA

El primer Ramada Encore by Wyndham de Colombia está ubicado en la Zona Franca de Bogotá, a corta distancia de grandes centros logísticos, industriales y comerciales y del Aeropuerto Internacional El Dorado. Se trata de una propiedad que fue conceptualizada para encajar perfectamente en las necesidades de estilo, practicidad y funcionalidad de los viajeros de negocios modernos.

Este novísimo hotel tiene un Happy Hour todos los jueves y viernes de 5:30 a 6:30pm con una oferta inigualable de cervezas artesanales, vinos portugueses y una variedad de Gin Tonics y amenizado con loud músic en vivo. Carga del DK residente. Durante el Happy Hour es posible disfrutar la campaña ‘All you can eat’ en picadas y ‘All you can drink’ en bebidas seleccionadas.

Un imperdible del Ramada Encore by Wyndham Bogotá Zona Franca es el Special Day en el restaurante, con platos que cambian todos los días: lunes de Sandwiches, martes de Pastas y Lasagnas, miércoles de Poke y viernes de Hamburguesas, los cuales incluyen bebida ilimitada incluida (Free Refill) en Gazatas y Limonadas de la casa.

Por último, este hotel tiene una tarifa de alojamiento por horas (Day Use) mediante la cual, empresas transportadoras y personal de logística de la Zona Franca pueden hacer uso del alojamiento y demás servicios a una tarifa asequible.

BIOSEGURIDAD, PRIMERO

Todos los hoteles de oxoHotel cuentan los sellos “Check-In Certificado, Covid-19 bioseguro” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y “Safe Travels” de Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Además de contar con estas nuevas acreditaciones, todas las propiedades de oxoHotel ya contaban con el sello “Safe Stay” de oxoHotel, bajo el cual los establecimientos ofrecen servicios, espacios y experiencias totalmente confiables y bioseguras.

Las nuevas certificaciones emitidas por MinComercio y WTTC fueron logradas gracias a un intenso trabajo conjunto para ofrecer condiciones de implementación y aplicación de los protocolos de bioseguridad emitidos por el Gobierno Nacional y por otras autoridades locales, regionales y mundiales.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe