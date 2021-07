Assist Card te recomienda un viaje musical por capitales para celebrar el día Mundial del Rock

Guatemala. El 13 de julio de 1985 marca una fecha icónica para el mundo de la música cuando en Londres y Filadelfia se celebró en paralelo el Live Aid, concierto benéfico que fue organizado por Bob Geldolf en apoyo de Somalia y Etiopía, países arrasados por una terrible crisis de hambruna, dando lugar a la fecha simbólica con la que se celebra el Día Mundial del Rock.

Uno de los conciertos más recordados -y vuelto a poner de actualidad por la película Bohemian Rapsody- fue el que para muchos es el mejor de la historia: Queen, liderado por Freddy Mercury en el estadio de Wembley en Londres hizo vibrar a los presentes, mientras al otro lado del charco, bandas como Black Sabbath, con Ozzy Ozbourne y Bill Ward al frente, estuvieron sobre el escenario del John F. Kennedy de “Philly”. The Who, Led Zeppelin, Paul McCartney, Madonna, U2, The Beach Boys, Elton John, Sting, Judas Priest, Duran Duran, Scorpions o “su majestad” David Bowie fueron parte de un line up irrepetible.

En este nuevo aniversario del Día Mundial del Rock, Assist Card seleccionó algunas capitales rockeras alrededor del mundo como una breve guía o -playlist viajera- para aquellos melómanos que disfrutan visitando la cuna de las grandes voces, bandas o canciones en la historia de este género y que sigue más vigente que nunca.

Memphis (EE UU): Si alguien todavía cree que el Rey del Rock vive, seguramente un buen lugar para comenzar a buscarlo es en la ciudad más importante de Tennessee. La alargada sombra de Elvis Presley se extiende por cada rincón, aunque, su gran mansión Graceland es un verdadero centro de peregrinación a 15 kilómetros del centro, donde su tumba siempre llena de flores y fanáticos, conmueve. Existen visitas guiadas a los míticos Sun Studios sindicados como parte clave en el nacimiento y popularización del género, ya que aquí se grabaron los primeros discos de Elvis. Para complementar una experiencia histórica, se recomienda asistir a un concierto en el mítico club Beale donde reina el blues, unos de sus precursores del rock. También se puede revivir la historia del rock a través del soul, -un derivado entre el rock and roll, el R&B y la música góspel- en el número 926 de East McLemore St, donde el Museo Stax ofrece lo mejor de este subgénero; aquí grabaron Otis Redding o Isaac Hayes.

Liverpool (Inglaterra): La banda más famosa del Reino Unido fue conocida como “los 4 de Liverpool”. Es, sin dudas, otra meca para melómanos de estilos más clásicos gracias a la historia escrita por este gran fenómeno de masas en torno al rock and roll a partir de los años sesenta. The Beatles es posiblemente la banda más famosa en el mundo y la más importante para la música moderna. La ciudad, siempre ha reconocido la importancia de John, Paul, George y Ringo, tanto como para dedicar estatuas y hasta un aeropuerto. Además del museo y los lugares históricos como Fab Four, Penny Lane y Strawberry Fields, nadie puede dejar de visitar The Cavern Club, el verdadero cuartel general de los Beatles. Además de escuchar buena música en vivo, se pueden encontrar un sinfín de objetos musicales emblemáticos.

Londres (Inglaterra): Las señas de identidad rockera de la capital británica no empieza ni termina con el concierto de Live Aid en el antiguo estadio de Wembley que dio inicio a la celebración del Día Mundial del Rock, así como tampoco podríamos contar aquí todas las vinculaciones, estilos y subgéneros del rock que surgieron en esta ciudad. Sólo por mencionar algunos lugares para visitar y conocer; un barrio en particular sobresale entre el resto: Camden Town. El hogar de artistas como David Bowie, Amy Winehouse o Chris Martin de Coldplay. La herencia musical del barrio sigue viva en el Dublin Castle, o el Electric Ballroom, con más de 70 años durante los cuales ha sido anfitrión de grandes grupos de la talla de The Clash, U2 y The Smiths. En Oxford Street puedes visitar el 100 Club, lugar donde los Sex Pistols tocaron por primera vez, mientras que en Kensington puedes ver el hogar de Freddie Mercury y en Camden Square, la casa de Amy Winehouse… entre otros muchos ejemplos como imperdibles son el Nashville Pub, The Intrepid Fox o The Crobar.

Concepción (Chile): Si bien una de las bandas chilenas más internacionales y recordadas son Los Prisioneros, oriundos de la comuna de San Miguel en Santiago, ciudad donde también se celebra hace 10 años el Lollapalooza local, la etiqueta de ciudad rockera o cuna del género se la lleva la capital del Biobío. Concepción, la segunda ciudad más poblada del país, tiene la fama de ser cantera de un gran número de bandas independientes de rock desde los años ochenta. Aquí han surgido Los Tres, Los Bunkers, De Saloon, Santos Dumont, Emociones Clandestinas o Machuca. Algunos sitios clave de esta cultura musical están por el barrio Estación, o en lugares como la Bodeguita de Nicanor y Casa de Salud, el Bar 542, Bar Callejón o Bar Galería Aura, que mantienen viva la escena -y esencia- rockera. Otro imperdible es el bar Zalsi Puedes en Talcahuano, uno de los escenarios imprescindibles para conocer lo mejor de las propuestas locales. Los fanáticos aún confían en la confirmación para una nueva edición de REC (Rock en Concepción), uno de los esperados regresos musicales suspendidos por la pandemia.

Buenos Aires (Argentina). Si hay una ciudad en Latinoamérica identificada con el rock, ésa es Buenos Aires, precursora ya en los años setenta de grandes conciertos al estilo Woodstock como BA Rock. De ahí en más, una cultura rockera arraigada en antros y tugurios que dieron vida a verdaderos mitos del rock en español como Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, León Gieco y bandas tan variadas y distintas como Soda Stereo, Sui Generis, Los Piojos, La Renga, Sumo, Los Redondos, Rata Blanca o Los Fabulosos Cadillacs. A la hora de descubrir esos lugares fundacionales para la historia del género y sus derivados, un buen punto de partida es esta iniciativa denominada La Ruta del Rock que se inicia con la visita a la casa en Caseros de José Alberto Iglesias, emblemático músico -también conocido como “Tanguito“-, sindicado como el autor de la primera canción de rock argentino. Para hacer el recorrido los visitantes encontrarán carteles con información y un código QR. A partir de la identificación con el celular, podrán acceder a un mapa que marcará los puntos de los lugares emblemáticos de la escena del rock como la casa de Gustavo Santaolalla, Arco Iris, Sumo, Divididos o Los Piojos. Otros lugares a visitar son recomendados por el libro Rock Is Here: Buenos Aires (que también tiene una app), entre ellos los estudios Phonalex donde Sui Generis grabó su primer disco, los estudios Supersónicos, la casa de Luis Alberto Spinetta, “La esquina Soda Stereo” o La Cueva bar-teatro, lugar al que se le atribuye la génesis del rock argentino.

“En este Día Mundial del Rock, Assist Card quiso recordar a este género inmortal de la música internacional con algunas recomendaciones de ciudades donde su espíritu se sigue viviendo hoy con mucha pasión y fervor. Porque el viaje es una experiencia muy particular y única con distintas motivaciones, creemos que la música nos invita a viajar al ritmo de la historia donde nacieron temas o bandas que forman parte de nuestro cancionero personal”, explica Leonardo Tonhaiser, Gerente regional de ASSIST CARD en Guatemala.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe