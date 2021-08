Alejandro Petricevich Spinelli asume como nuevo Gerente General de Sofitel Bogotá Victoria Regia

El ejecutivo llega a fortalecer el turismo de lujo en Bogotá con un enfoque en experiencias elevadas y personalizadas a través de la cultura, la gastronomía, el bienestar y el diseño

Colombia. Sofitel Bogotá Victoria Regia, parte del Grupo Accor, anunció la selección de Alejandro Petricevich Spinelli como su nuevo Gerente General, efectivo a partir de agosto de 2021.

Bajo esta nueva posición, Alejandro tiene como responsabilidades planear y desarrollar nuevas estrategias para recuperar y fortalecer el turismo de lujo en Bogotá con un enfoque en experiencias elevadas y personalizadas a través de la cultura, la gastronomía, el bienestar y el diseño.

Alejandro tiene una carrera de más de 11 años en Accor. Comenzó como IT AMLAT Coordinator reportando a la Sede de IT en Brasil, desde donde participó en las aperturas de Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, Mercure Montevideo, Mercure Iguazú, ibis Pilar, ibis Cartagena, rebranding The Brick MGallery (actual Sofitel Buenos Aires Recoleta) y fue Project Manager en iniciativas de IT para hoteles y Sedes en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Perú.

“Estoy orgulloso por hacer parte de Sofitel Bogotá Victoria Regia, una icónica propiedad reconocida por celebrar los placeres de la vida para a la manera ‘live de french way’”, aseguró Alejandro Petricevich Spinelli. “Vamos fortalecer cuidadosamente todos los detalles y experiencias para que nuestros clientes vivan experiencias memorables, elevadas y brillantes. Estamos ansiosos de compartir esto con todos ustedes”.

Alejandro viene de desempeñarse exitosamente como gerente general de Mercure Santa Marta Emile, donde fijó —junto con los miembros de equipo— innovadoras estrategias de recuperación frente a la pandemia de Covid-19, especialmente al sostener y elevar el RevPAR y ADR, aumentar la ocupación hotelera en medio de la crisis y reactivar la economía alrededor del turismo en el Caribe colombiano, especialmente en el departamento de Magdalena y su capital, Santa Marta.

Dentro de las acciones destacadas de Alejandro Spinelli figuran la implementación de protocolos y estándares sanitarios para generar confianza al turista, la promoción de Santa Marta como destino turístico y el trabajo articulado con la Gobernación del Magdalena y la Alcadía local para atraer eventos como los Juegos Suramericanos de Mar y Playa 2023 y los Juegos Centroamericanos de Mar y Playa 2022.

Alejandro fue miembro de la Junta Directiva de Cotelco y Acodrés Capítulo Magdalena.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe