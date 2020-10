Varadero, Cuba, muestra una imagen renovada

Cuba. Más de nueve mil mejoras se acometen en el principal balneario cubano, entre las que se destaca el Boulevard, cuya apertura parcial está prevista para el próximo 15 de noviembre, informó la delegada del Ministro de Turismo en Matanzas, Ivis Fernández.

En conferencia ofrecida en el hotel Meliá Internacional a la prensa nacional y extranjera, explicó la funcionaria que todos los 52 hoteles del destino cuentan con la certificación Turismo más Higiénico y Seguro (T+HS) y en ninguno se ha registrado contagio de la Covid-19.

Añadió Fernández que actualmente operan cuatro hoteles (Tuxpan Varadero, Meliá Internacional, Sol Palmeras y Occidental Arenas Blancas) de 12 que se prevé abrir en esta etapa. La apertura de las instalaciones será gradual en función de la demanda.

La prensa especializada recorre Varadero este viernes. Como parte del programa visitaron el Restaurante Barbacoa -perteneciente a la Empresa Extrahotelera Palmares-, el boulevard, el hotel Mystique Casa Perla novedad del Grupo Hotelero Gran Caribe, aún en proceso de inversión, que será gestionado por la cadena Blue Diamond Resorts, la Mansión Xanadú, joya arquitectónica recién restaurada y Casa Club del Varadero Golf Club.

El recorrido incluye igualmente los hoteles Sol Palmeras, Playa Vista Azul, Iberostar Varadero, y Royalton Hicacos.

En el hotel Sol Palmeras se conoció que actualmente tienen cuatro operaciones concertadas con los turoperadores TUI Alemania y TUI UK, Meeting Point de Alemania y Air Canada Vacations.

Trascendió, además, que el hotel Playa Vista Azul, único marca propia del grupo de Turismo Gaviota en el polo, reabrirá el el 25 de octubre con operaciones concertadas con TUI UK y Air Canada.

Continuó la visita de la prensa por el hotel Iberostar Varadero, que abrirá el próximo día 31 con clientes procedentes de Alemania.

El Iberostar Varadero lanzó hoy su campaña How to Care. Se pudieron apreciar los protocolos de bioseguridad que, de manera general, se aplican en todo el destino e incluyen la desinfección de equipajes, control de temperatura, pantallas plásticas en recepción, separación de las mesas en los restaurantes, decoración minimalista para facilitar la limpieza de superficies, entre otras medidas.

Conoció igualmente la prensa especializada sobre las mejoras del hotel Royalton Hicacos, solo adultos operado bajo la marca de alto estándar de la cadena Blue Diamond Resorts, que reabrirá sus puertas este domingo.

Habitaciones, bares, espejos de agua, fachada, iluminación y otras áreas fueron beneficiadas con las labores de reparación acometidas por sus trabajadores en los meses de cierre por el obligado cese de la actividad turística, esfuerzo que les valió el reconocimiento como colectivo Vanguardia Nacional. Asimismo, la instalación recibió este año el Premio Nacional de Medio Ambiente y fue reconocida en el Top de los 25 Todo Incluido del Caribe por los galardones Best in the Best 2020.

Fuente: TTC Travel Trade Caribbean.