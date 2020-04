Turismo de Puerto Plata crea fondo económico para prevenir Covid-19

República Dominicana. Los sectores turístico y comercial de Puerto Plata, anunciaron la creación de un fondo económico para apoyar la prevención y mitigación de los efectos generados por el COVID-19 en zonas vulnerables de ésta provincia.

La iniciativa busca la recolección de aportes financieros de diferentes fuentes, para proveer a instituciones y grupos de auxilio, de los materiales de atención médica, aseo y protección preventiva necesarios que les permita continuar cumpliendo con sus labores frente a la crisis causada por la pandemia.

Según un comunicado, se ha establecido una Mesa de Coordinación Interinstitucional conformada por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Norte (Ashonorte), Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, Clúster Turístico del destino Puerto Plata, la Asociación de Hoteles de Playa Dorada, el Obispado de Puerto Plata, la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete (Ashoresoca), la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS), la Corporación Zona Franca Industrial de Puerto Plata, y la Federación de Pastores evangélicos, quienes se han responsabilizado de crear la sinergia interinstitucional necesaria para obtener fondos empresariales, incorporar colaboradores como fuerza laboral y para la entrega de las ayudas a los diferentes beneficiarios.

El presidente de Ashonorte, José Natalio Redondo y Sixto Peralta, presidente de la Cámara de Comercio, quienes fungieron como voceros de la Mesa, alentaron a toda la sociedad en general a involucrarse en éste esfuerzo de forma solidaria y responsable, apoyando a las personas que corren mayor riesgo de contagio y a las cuales sus niveles de pobreza les niegan la oportunidad de acceder a medidas preventivas, atención hospitalaria apropiada y alimentos básicos.

“Las consecuencias de esta pandemia no se limitan a los efectos en la salud de la población, ya que miles de personas han visto afectados de manera dramática sus ingresos al perder sus empleos o no poder ejercer sus actividades en el sector comercial informal. De igual forma, algunas instituciones involucradas como hospitales públicos, Cruz Roja, Defensa Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no cuentan necesariamente con todo el instrumental para cumplir con su labor de prevención, control y tratamiento oportuno. Estas necesidades también son imperantes para instituciones sociales de auxilio”, sostuvieron.

Se dio a conocer que los aportes de los diferentes donantes se manejarán vía la cuenta bancaria corriente #799867137 del Banco Popular Dominicano, creada para tal fin.

