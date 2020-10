TripAdvisor reconoce excelencia en el servicio de hoteles de Meliá Cuba.

Cuba. En un año atípico para el turismo, el popular sitio especializado TripAdvisor ha mantenido su tradicional entrega de reconocimientos y certificaciones a los hoteles y atracciones que se mantienen en la preferencia de los viajeros.

En su más reciente edición, un total de 18 alojamientos gestionados por Meliá Hotels International Cuba han sido galardonados con los Travelers’ Choice Awards, distinción que se apoya en las opiniones de miles de usuarios.

Los populares hoteles Meliá Cayo Coco, Meliá Buenavista y Paradisus Río de Oro encabezan la lista, al haber sido seleccionados entre los 25 mejores hoteles Todo Incluido del Caribe y, por ello, merecedores de la distinción “Travelers’ Choice Best of the Best”. También integran la lista de hoteles premiados Meliá Cohíba, Meliá Habana, Meliá San Carlos, Meliá Santiago de Cuba, Gran Hotel By Meliá, Sol Cayo Coco, Sol Cayo Guillermo, Paradisus Los Cayos, Meliá Cayo Guillermo, Sol Palmeras, Meliá Varadero, Meliá Marina Varadero, Paradisus Princesa del Mar, Meliá Las Antillas y Meliá Internacional Varadero, los cuales recibieron sus “Certificados de Excelencia”, categoría recientemente renombrada como “Travelers’ Choice”.

Sin dudas, se trata de un excelente reconocimiento para los equipos de los hoteles, que han trabajado arduamente durante todo el año en la renovación de áreas y facilidades, así como el rediseño de procesos y servicios que aseguren el bienestar de los huéspedes y el cuidado del medio ambiente.

La calidad en los servicios y la innovación constante en algunas de estas instalaciones, las convierten en pioneras en el desarrollo de productos novedosos impulsados por la compañía, como los programas para “Teletrabajo” y “Vacaciones de Larga Estancia”.

Para más información:

prensa@meliacuba.com

Fuente: Meliá Hotel International Cuba.