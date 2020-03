Tres destinos de RD donde se filmaron películas y series, y no lo sabías

Cada año son más las producciones internacionales que optan por el país para rodar, atraídas por su oferta de incentivos fiscales, locaciones y servicios

República Dominicana. Ya sea un reality de supervivencia en una isla, una serie romántica, una película ambientada en otra época y lugar, un comercial en la playa o un film de ciencia ficción, República Dominicana se posiciona como un destino atractivo y competitivo para el rodaje de producciones audiovisuales de todo tipo, como lo refleja el significativo aumento de filmaciones extranjeras.

“Por la exuberante variedad de paisajes, las instalaciones con que cuenta y los incentivos fiscales que ofrece, República Dominicana se consolida como un excelente destino fílmico para la industria cinematográfica internacional”, afirma Magaly Toribio, asesora de Marketing del Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR). “Nuestros múltiples escenarios, que incluyen ciudades con diversos estilos arquitectónicos, lagunas, playas, bosques, áreas desérticas y montañas, entre otros, convierten al país en una locación destacada para rodar diferentes géneros audiovisuales”.

Si bien hubo muchos rodajes en diversos puntos del país, destacamos aquí tres destinos:

SAN PEDRO DE MACORÍS. La cadena británica BBC escogió esta región cañera dominicana para rodar, el año pasado, la serie The Long Song, una ficción ambientada en una plantación de azúcar de Jamaica en la década de 1830, durante sus últimos días de esclavitud. El escenario no podía ser más indicado: ubicado a tan sólo 70 kilómetros de la ciudad capital de Santo Domingo, en la zona este del país, San Pedro de Macorís donde los viajeros pueden conocer de primera mano las tradiciones y costumbres dominicanas, visitar en un tour las plantaciones o deleitarse con el sabor de algún famoso ron dominicano en las reconocidas destilerías Barceló y Brugal. Si se quiere disfrutar de sol y mar, a 20 kilómetros del destino la playa de Juan Dolio es una gran opción.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. El reconocido actor estadounidense Vin Diesel eligió el entorno natural y exótico de esta región del centro del país para grabar las escenas de aventura extrema de su última producción xXx: The Return of Xander Cage (2017).

Además de tener una exuberante vegetación subtropical, ríos, montañas y accidentes naturales dada su ubicación en el corazón del Valle del Cibao, Santiago es la región en la que se cultiva el tabaco más fino del mundo, y allí se puede conocer el proceso de elaboración de puros, que sigue siendo artesanal. Además, su principal ciudad, Santiago de los Caballeros, es la segunda más grande del país. Protagonista de importantes acontecimientos históricos, como la Batalla del 30 de Marzo por la independencia.

Santiago es sinónimo de modernidad, ritmo dinámico, cultura vibrante e innovación. El Monumento a los Héroes de la Restauración es una visita imperdible.

SANTO DOMINGO: En Santo Domingo, la capital de República Dominicana, el sitio favorito de los productores es la ciudad colonial. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde hace décadas sus callejuelas de adoquines y su imponente arquitectura colonial -con los primeros edificios del Nuevo Mundo- han sido elegidas para filmar escenas de numerosas películas, como El Padrino II (1974), Habana (1990), La Fiesta del Chivo (2005), The Good Shepperd (2006), Miami Vice (2006), The Lost City (2005) y, más recientemente, The True Memoirs of an International Assassin (2016). Además de la ciudad colonial, Santo Domingo cuenta con hermosas áreas naturales, como el Jardín Botánico, miradores en distintos puntos de la ciudad, iglesias, museos, monumentos y edificios antiguos.

•INCENTIVOS Y FACILIDADES

Según la Dirección General de Cine dominicana (DGCine), a partir de la Ley de Cine de 2011, que estableció una serie de créditos fiscales y exenciones impositivas, las producciones extranjeras dieron un gran salto, pasando de apenas 6 en 2011 a 50 en 2018. Asimismo, la formación de técnicos en las universidades y estudios de filmación del más alto nivel contribuyeron a fortalecer el país como destino fílmico competitivo.

República Dominicana cuenta hoy con personal altamente calificado en las diferentes áreas de la producción cinematográfica, tales como operadores de cámara, asistentes, actores y actrices, extras, directores de arte, sonidistas, guionistas y maquilladores.

Estudios de primer nivel cuentan con todo lo necesario para crear la locación requerida para la filmación total o parcial de un proyecto. Entre ellos, Pinewood Dominican Republic Studios, por ejemplo, cuenta con 50.000 pies cuadrados de entorno acústico, 50.000 pies cuadrados de facilidades para soporte para producción, 8 acres de facilidades para efectos acuáticos y 60.500 pies cuadrados de tanque acuático de exterior con vista panorámica oceánica con capacidad para pantalla azul, entre otras facilidades.

La industria cinematográfica en República Dominicana está en su mejor momento. Los filmes que la muestran, así como la organización y las facilidades para la producción, son una prueba de ello.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe