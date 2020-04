Sector turístico desaprueba resolución de Corte de Constitucionalidad

Guatemala. El gremio turístico guatemalteco desaprueba la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó sin efecto que los feriados del 1 de mayo y 20 de octubre puedan cambiar de fecha para que se conviertan en fines de semana largos para estimular el turismo interno.

Mynor Arturo Cordón Lemus, Director General del INGUATexpreso mediante un comunicado:

“Veo con mucha preocupación la declaración de inconstitucionalidad parcial por parte de la Corte de Constitucionalidad, respecto de la reforma al decreto 42-2010 del Congreso de la República, ley que buscaba promover el turismo interno. Su aplicación demostró el año anterior un impacto positivo desde las perspectivas social y económica en las comunidades anfitrionas. La industria sin chimeneas de Guatemala ha sido de las más afectadas con el Covid-19. Este fallo viene a golpear aún más al sector. El turismo interno será clave en la recuperación gradual de la economía de la nación, luego que concluya la emergencia”.

Por su parte Jorge Mario Chajon, exdirector de Inguat en su cuenta de twitter manifesto: La CC da un golpe al Turismo. No se correran los descansos de 1 Mayo y 20 octubre. El turismo débil por covid19, es la industria más inclusiva, humana, respetuosa del ambiente, cultura, etnias y la que más podría desarrollar Guatemala!! 9 d/c 10 son Mipyme, 500 empleos dañados!!.

Otro en reaccionar fue la Camara de Tursimo de Guatemala la cual mediante un comunicado manisfesto su descontento lamentando que la Corte de Constitucionalidad no tomara en cuenta que la Ley de Fomento al Turismo Interno no prohíbe la celebración o conmemoración del 1 de mayo, ni del 20 de octubre, en esas fechas, ni limita el derecho de reunión ni manifestación también en esas mismas fechas, además, de que no implica ninguna renuncia a los derechos laborales adquiridos; la conmemoración o celebración de esas fechas y el asueto que en este caso brinda una mejor forma de gozar y disfrutar en familia ese derecho laboral adquirido.

Según el Departamento de Investigación de Mercado de Inguat en 2018 el asueto del 20 de octubre represento un 89% de aumento de visitas a lugares turísticos con relación al 2017, dicho aumento significo una derrama económica de Q 454.42 millones. El grupo promedio de viajes fue de 3.67 personas, con una estadía promedio de 2.4 días y un gasto promedio por persona de Q 1,085.99.

El sector turístico a sido el más golpeado en esta coyuntura sanitaria por el covid 19, en Guatemala ha impactado en más de 640 000 familias que dependen del turismo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe