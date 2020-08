RIU Hotels ha sido premiado por TripAdvisor

España. La plataforma de viajes más grande del mundo, acaba de anunciar los ganadores de la edición 2020 de los Travelers’ Choice Best of the Best (anteriormente conocido como Travelers’ Choice) en la que viajeros de todo el mundo han elegido cuatro hoteles de la cadena RIU situados en Sri Lanka (1), Cabo Verde (2) y Jamaica (1) entre los 25 mejores hoteles en la categoría de “Mejor Todo Incluido”. Estos hoteles han sido premiados también en los Travelers’ Choice (anteriormente conocido como Certificate of Excellence), junto a 65 hoteles más de la cadena RIU, sumando así un total de 69 galardones.

Los Travelers’ Choice Best of the Best se conceden en base a millones de opiniones y comentarios escritos por viajeros de todo el mundo en la web de TripAdvisor. Estos galardones reconocen la calidad y el servicio de los establecimientos en categorías y áreas específicas. Los hoteles premiados, en la categoría de “Mejor Todo Incluido” han sido: Riu Sri Lanka, Riu Palace Cabo Verde, Riu Funana y el Riu Palace Jamaica.

Los Travelers’ Choice, que también se conceden según las valoraciones aportadas por los usuarios, reconocen a las empresas que reciben constantemente opiniones excelentes en Trip Advisor. Los hoteles RIU galardonados por destino son:

Alemania

Riu Plaza Berlin

Irlanda

Riu Plaza The Gresham Dublin

España

Riu Bravo

Riu Festival

Riu La Mola

Riu Palace Palmeras

Riu Don Miguel

Riu Palace Oasis

Riu Vistamar

Riu Gran Canaria

Riu Palace Maspalomas

Riu Palace Meloneras

Riu Papayas

Riu Palace Tenerife

Riu Buenavista

Riu Arecas

Riu Oliva Beach Resort

Riu Palace Tres Islas

Riu Palace Jandia

Riu Calypso

Riu Paraiso Lanzarote Resort

Riu Costa del Sol

Riu Nautilus

Riu Monica

Riu Chiclana

Portugal

Riu Guarana

Riu Palace Madeira

México

Riu Palace Cabo San Lucas

Riu Palace Baja California

Riu Palace Pacifico

Riu Vallarta

Riu Palace Las Americas

Riu Palace Peninsula

Riu Caribe

Riu Palace Costa Mujeres

Riu Dunamar

Riu Palace Mexico

Riu Tequila

Riu Playacar

Riu Lupita

Riu Palace Riviera Maya

Riu Yucatan

Riu Plaza Guadalajara

República Dominicana

Riu Palace Punta Cana

Riu Republica

Riu Palace Macao

Jamaica

Riu Palace Tropical Bay

Riu Reggae

Riu Palace Jamaica

Costa Rica

Riu Palace Costa Rica

Panamá

Riu Plaza Panama

Estados Unidos

Riu Plaza New York Times Square

Sri Lanka

Riu Sri Lanka

Mauricio

Riu Le Morne

Riu Creole

Tanzania

Riu Palace Zanzibar

La Gemma dell’Est

Cabo Verde

Riu Touareg

Riu Karamboa

Riu Palace Boavista

Riu Palace Cabo Verde

Riu Funana

Marruecos

Riu Palace Tikida Agadir

Riu Tikida Beach

Riu Tikida Dunas

Riu Palace Tikida Taghazout

Riu Tikida Palmeraie

Bulgaria

Riu Helios Paradise

Riu Helios Bay

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe