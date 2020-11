Preferred Hotels lanza Beyond Green

Guiada por su deseo de transformar los viajes en una fuerza positiva, Preferred Hotel Group, Inc. – empresa familiar que administra y opera marcas globales de viajes y hoteles, incluidos Preferred Hotels & Resorts, Historic Hotels of America, Historic Hotels Worldwide, PHG Consulting y Beyond Green Travel– acaba de anunciar el lanzamiento de Beyond Green, una innovadora marca hotelera que nace con un portfolio global de 24 hoteles, complejos turísticos y lodges que son auténticos líderes en turismo sostenible. Impulsada por este propósito, la nueva marca representa el firme compromiso de Preferred de construir un futuro mejor para el mundo del viaje que ayude a proteger el planeta para las generaciones futuras.

Fruto de una sinergia natural entre la familia Ueberroth –propietaria de Preferred Hotel Group, Inc.– y el pionero del ecoturismo y experto en sostenibilidad global Costas Christ –fundador de Beyond Green Travel, que Preferred adquirió en febrero de 2020–, Beyond Green reúne propiedades en todo el mundo que se comprometen a cumplir los tres pilares clave del turismo sostenible: prácticas respetuosas con el medio ambiente que van más allá de lo básico, protección del patrimonio natural y cultural y contribución al bienestar social y económico de las comunidades locales.

Para ayudar a hacer de Beyond Green una plataforma dinámica y digital que sirva a los viajeros a través de un discurso auténtico y una gestión integral de la sostenibilidad, Preferred ha contratado la dirección experta de dos agencias estratégicas: Robert Louey Design y Spherical. A Robert Louey Design se le encomendó la misión de crear la marca, incluyendo el desarrollo, el posicionamiento, la estrategia de marca, el diseño gráfico y el lenguaje; mientras que Spherical está siendo la encargada de construir una identidad digital de cara a su lanzamiento en el primer trimestre de 2021, lo que implica la dirección creativa, su estrategia de canal, producción de recursos digitales para publicidad, marketing y uso de redes sociales y la creación de una página web.

Para poder formar parte de Beyond Green, una propiedad debe probar su liderazgo en los tres pilares clave del turismo sostenible como parte de un riguroso proceso de evaluación, así como mostrar un progreso en el cumplimiento de más de 50 indicadores de sostenibilidad en línea con los parámetros globales de turismo sostenible y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Algunos de esos requisitos, que forman parte de un proceso de inspección in situ cada dos años, incluyen la gestión de operaciones ambientales generales para establecer puntos de referencia y objetivos de sostenibilidad adicionales, como reducir las emisiones de carbono, eliminar las botellas de plástico y reducir los plásticos de un solo uso, apoyar iniciativas de conservación de la biodiversidad, restaurar y proteger los hábitats naturales, adoptar la lengua local en el diseño y la decoración, apoyar la preservación del patrimonio cultural, demostrar una absoluta prioridad por contratar localmente con salarios justos, generar beneficios y políticas de no discriminación que cumplan o superen los requisitos legales y dar prioridad a la compra de bienes y servicios de empresas locales.

Su nombre, Beyond Green, insiste en la importancia de las prácticas respetuosas con el medio ambiente pero también en la responsabilidad de la industria turística de proteger la biodiversidad, preservar el patrimonio cultural y mejorar los medios de vida de las poblaciones locales en los destinos turísticos de todo el mundo a la vez que brinda a los viajeros una experiencia agradable y significativa.

“Jamás había existido tal necesidad de mejorar la manera en que exploramos nuestro increíble aunque frágil planeta. Impulsados por nuestra promesa de marca, Believe in Travel, que guía cada decisión que tomamos como empresa, creemos que es el momento de pensar a lo grande y ser valientes al mirar hacia el futuro de los viajes”, asegura Lindsey Ueberroth, CEO de Preferred Hotel Group, Inc. “Nos sentimos honrados por la oportunidad de asociarnos con tantos líderes inspiradores en turismo sostenible a la hora de lanzar nuestra marca más reciente, Beyond Green, que ha sido creada con conciencia, gratitud y respeto por la naturaleza, las comunidades y la cultura”.

La plataforma Beyond Green proporcionará a sus miembros conectividad global, tecnología de distribución, marketing, ventas, garantía de calidad, desarrollo de marca y soluciones de sostenibilidad, así como acceso a I Prefer, el programa de fidelización basado en puntos para hoteles independientes más grande del mundo. Beyond Green también mejorará la visibilidad de su portfolio global y defenderá la sostenibilidad a través de la web StayBeyondGreen.com, que ha sido lanzada hoy en una versión provisional antes del debut oficial de la marca, previsto para el primer trimestre de 2021. Las estancias en propiedades de Beyond Green se podrán reservar a través de un código GDS común que se anunciará a principios de 2021 y quedará vinculado bajo el código de Preferred Hotel Group, Inc.

Con planes de crecimiento estratégico de cara a los próximos 24 meses, Beyond Green celebra su lanzamiento en colaboración con 24 inspiradores miembros fundadores en 15 países:

Latinoamérica

Islas Secas (Golfo de Chiriquí, Panamá)

Turtle Inn (Placencia, Belice)

Blancaneaux Lodge (Mountain Pine Ridge, Belice)

África

&Beyond Bateleur Camp (Reserva Nacional Masai Mara, Kenia)

&Beyond Mnemba Island (Zanzibar, Tanzania)

&Beyond Sossusvlei Desert Lodge (Desierto de Namibia, Namibia)

Bushmans Kloof (Cabo Occidental, Sudáfrica)

Wilderness Safaris Bisate Lodge (Parque Nacional de los Volcanes, Ruanda)

Wilderness Safaris DumaTau Camp (Reserva Linyanti, Botsuana)

Wilderness Safaris Hoanib Skeleton Coast Camp (Kaokoveld, Namibia)

Wilderness Safaris Linkwasha Camp (Parque Nacional Hwange, Zimbabue)

Wilderness Safaris Mombo Camp (Delta del Okavango, Botsuana)

Xigera Safari Lodge (Delta del Okavango, Botsuana)

Europa

Aristi Mountain Resort (Zagori, Grecia)

Borgo Pignano (La Toscana, Italia)

Ashford Castle (Condado de Mayo, Irlanda)

Estados Unidos

Cavallo Point (Sausalito, California, Estados Unidos)

Post Ranch Inn (Big Sur, California, Estados Unidos)

The Ranch at Laguna Beach (Laguna Beach, California, Estados Unidos)

Ted Turner Reserves Vermejo (Ratón, Nuevo México, Estados Unidos)

Bentwood Inn (Jackson Hole, Wyoming, Estados Unidos)

Oceanía

The Brando (Tetiaroa, Polinesia Francesa)

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa (Bora Bora, Polinesia Francesa)

Asia

Three Camel Lodge (Gobi, Mongolia)

Los agentes de viajes, los medios de comunicación, los hoteles interesados en ser miembros y los viajeros pueden obtener más información sobre Beyond Green y sus miembros fundadores en https://staybeyondgreen.com/. Y hasta que estén habilitadas las opciones de reservas (en el primer trimestre de 2021), Beyond Green invita a los viajeros a reservar en sus propiedades a través del correo Book@StayBeyondGreen.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe