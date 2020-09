‘No se puede avanzar sin el nombramiento del CEO de Promtur’

Panamá. Un grito de auxilio hace la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), no solamente a raíz de la paralización del sector turístico como consecuencia de la pandemia de covid-19 que afecta al mundo, sino por lo que perciben como una falta de estrategia del gobierno para promover el país en el extranjero. Hace falta nombrar al director del Fondo de Promoción Turística (Promtur), que se empantana en temas burocráticos. Sin un director de orquesta, que converse con las aerolíneas y las líneas de cruceros sobre los planes de Panamá, el país deja de aprovechar las oportunidades que otros, como nuestro vecino Costa Rica, sí lo hará. Aún hace falta establecer qué actividades podrán ofrecer los hoteles a los huéspedes; sin duda será una experiencia distinta a la acostumbrada. Armando Rodríguez, presidente de Apatel, describe la crítica situación del sector que antes de la pandemia vislumbraba un futuro próspero, con una plataforma en la que lanzaría y promovería el turismo de convenciones. Para ello se terminó la construcción de un nuevo centro de convenciones, de un puerto de Cruceros en Amador y se abrió la entrada a nuevas líneas aéreas de bajo costo para aumentar la llegada de turistas. Estos planes están en pausa. Pero lo que preocupa más a los actores de la industria es cuándo va a arrancar y si las condiciones para ello serán las adecuadas. Ya un 30% de los hoteleros avanzó que no abrirá sus puertas hasta no ver una normalización del flujo de viajeros. ¿Será la pandemia un punto de no retorno para que los gobiernos conciban al turismo como una política de Estado?

El fondo de promoción turística, en el que algunos inversionistas locales aportaron un capital semilla, ¿cuántos de estos inversionistas podrán ver los frutos de su inversión en estas condiciones?

Es importante recordar que nadie esperaba esta pandemia, tenemos que mencionar que es un momento muy crítico para la industria turística. Ya veníamos con problemas económicos. Como industria estamos en este momento haciendo una encuesta y tenemos una estimación de que alrededor del 30% de los hoteles no está preparado para abrir. Ese es un número que todavía no está confirmado, puesto que para que esta apertura se pueda confirmar, hace falta poner en firme ciertas reglas del juego.

¿De qué tipo de hoteles hablamos?

Hablamos de todo el país. Cabe mencionar que los hoteles abren, prácticamente para no cerrar las puertas. Hay que recordar que los gastos operativos de un hotel son enormes; es insostenible tener un hotel abierto si no hay clientes. Para que se dé la apertura tienen que existir las condiciones, tiene que abrir el aeropuerto, además definir el tema laboral y algún tipo de incentivo en la banca para poder refinanciar la deuda existente que está en aproximadamente $720 millones.

¿Eso lo adeuda la industria hotelera o incluye las actividades complementarias?

Solo la industria hotelera.

Promtur había efectuado una investigación de mercado para focalizar la promoción del país, ¿cuándo arranca la promoción?

Realmente como industria estamos muy preocupados porque en estos meses de pandemia, en el caso de Promtur se han estado preparando con un equipo calificado de profesionales en diferentes temas, pero la parte más importante, que es el director del Fondo, el CEO, como se le conoce internacionalmente, no ha sido nombrado. No podemos tener nada, sin una cabeza, que es la que debe tomar las decisiones asesorado por su equipo. Parte de las cosas fundamentales que pedimos al fondo, es que se acelere la contratación, porque no hay tiempo.

¿Quién debe hacer el nombramiento?

La junta directiva. En este momento tengo entendido que están en el reclutamiento, pero la vacante está desde marzo. Tenemos seis meses pendientes de este nombramiento y esto no se aguanta más.

¿Por qué está atorado?

Son temas burocráticos. Tradicionalmente el turismo no ha sido visto como un tema de Estado en el país a pesar de que genera riqueza. Ha sido visto como la cenicienta. No se le ha dado el valor que realmente tiene y lo que aporta económicamente al producto interno bruto. Si bien la administración gubernamental actual agilizó los recursos para el fondo, en el tema de Contraloría, al hacer las contrataciones todo toma su tiempo. Tenemos que tratar de agilizar todo para que no haya atrasos. Tenemos que trabajar en este momento en la promoción de la estrategia de la campaña, pero vemos que eso se va a retrasar hasta el próximo año porque no hay un director, no hay organización. Apatel prevé que un 30% de los hoteles no abrirá sus puertas hasta no ver una normalización del flujo de viajeros.

¿Están cómodos con la fecha del 12 de octubre para reiniciar operaciones?

Estábamos pidiendo la fecha desde abril; desde el momento en que comenzaron a mencionar los bloques, empezamos a pedir la fecha porque en el turismo no se puede improvisar, se tiene que planificar. Estamos recibiendo llamadas de operadores internacionales que querían saber cuál era el plan de Panamá, porque no se conocía. A la fecha hay muchas cosas pendientes por definir. Por eso es importante la apertura del aeropuerto internacional, porque la realidad es que no será una reapertura inmediata. Esto será progresivo, y para que vaya avanzando de manera organizada, hay que plantear las fechas.

¿Qué falta por definir en la estrategia por la Autoridad de Turismo?

La comunicación con la ATP es sólida. En el caso de la apertura se hicieron diferentes mesas y ha habido muchísimas conversaciones. Aquí es importante mencionar que hay cosas que no están definidas. Te explico. Los hoteles son como grandes ciudades, al darse la apertura no se especifica si está permitida la apertura de los bares, casinos, y actividades de los hoteles. También es importante el tema de los eventos, los aforos, la cantidad de personas que se pueden tener en los eventos. No está definido. Al momento de planificar esa apertura son datos muy importantes porque tenemos que tener un orden.

¿Ustedes apuntan a un turismo nacional o internacional? Le pregunto porque las medidas de cuarentena hacen muy difícil una vacación sin salir del hotel al menos por 7 días…

Definitivo. Por eso es que cuando nosotros solicitamos la apertura del aeropuerto, que todavía están resolviendo los protocolos, nosotros queremos saber cómo va a ser la llegada de los viajeros, si tienen que permanecer en cuarentena o no. Nadie va a dejar un país para quedarse 14 días metido en un hotel. Por eso nosotros apelamos mucho a la prueba PCR y que se diera un tiempo prudente para que las personas pudieran estar cubiertos con la prueba. Al momento de competir, es importante la flexibilidad. Tenemos que aprender a convivir con esto. Cada quien tiene que salvaguardar su salud.

¿De quién es la responsabilidad de definir qué tipo de actividades se realizarán en los hoteles, el Minsa o es a criterio de cada empresa?

En este caso tengo que decirte que para poder entender el tema, hay que saber que la Autoridad de Turismo confeccionó junto con el Ministerio de Trabajo, las guías y los protocolos para la apertura. Pero el protocolo final ha quedado pendiente para poder definir con un decreto, o un instrumento similar, qué actividades se deben abrir. Lo que nosotros hemos estado haciendo es intentar comunicarnos con la ATP y el Minsa para poder avanzar.

¿Por qué no se guían de experiencias internacionales?

Sí. Hay ejemplos muy claros de países, y podemos ver cómo ellos han abierto muchas actividades.

Con el aforo del 30% que pueden recibir los hoteles, ¿pueden cubrir los gastos?

No. Eso es claro, por eso es que muchos de los hoteles no van abrir hasta no ver una normalización del flujo de visitantes, porque es insostenible en el caso de hoteles muy grandes. Como destino, vamos a empezar con el turismo interno, pero Panamá no tiene la cantidad de habitantes como para sostener la industria. En el caso del interior, por ejemplo, no es rentable.

¿Cómo serán los hoteles postpandemia?, ¿qué se queda y qué no en lo que estamos acostumbrados a ver en un hotel?

Aquí es muy importante hacer docencia. Los protocolos de bioseguridad del Minsa vienen a reforzar la labor diaria que realizan los hoteles. Nosotros tenemos una limpieza fundamental y diaria en los hoteles. Será obligatorio el uso de mascarillas, se ha implementado tecnología en los hoteles grandes que detectan la temperatura de los huéspedes automáticamente y al momento de ‘check in’ se tiene el menor contacto interpersonal posible. El acceso a las habitaciones, la llave es el celular, ya muchos hoteles han adaptado sus instalaciones para esto. En el caso de los restaurantes, los dos metros entre mesas es fundamental. No tenemos todavía un estimado del aforo, pero estamos trabajando con la información que se tiene. Ahora mismo los buffets se contemplan, pero con un ajuste que se le va a proponer al Minsa. Se coloca una gran mampara a la persona que va a servir y no tiene contacto con el cliente, y así mismo el distanciamiento al momento de servir.

¿Cuándo espera usted que lleguen los turistas internacionales?

Lo que nosotros no podemos permitir es mandar un mensaje de inseguridad y mantenernos en pausa como estamos ahora mismo. Tenemos que mandar el mensaje a los operadores de turismo que estamos listos y que somos un destino seguro, de lo contrario la gente no nos va a ver. Aparte de que hemos estado sin promoción internacional y algunos eventos que no han sido las mejores recomendaciones. Tenemos que mandar un mensaje de que somos un destino preparado.

¿Para cuándo tendremos la promoción del país a nivel internacional?

Esa es una buena pregunta. Nosotros, como empresa privada, estamos trabajando, la Cámara de Turismo y otros profesionales para promover el destino. Estamos promoviendo “Panamá Best Practice”, con videos de todas las actividades o eventos que hay aquí. Con ello dejamos en evidencia que estamos cumpliendo con los protocolos de sanidad.

Hay que dar seguridad y confianza a los turistas, ¿pero qué nos va a distinguir como destino turístico?

No tengo esa información. Realmente eso lo debe manejar Promtur con la Autoridad de Turismo.

Lo que adeudaba el gobierno a los hoteleros por las habitaciones para pacientes con covid-19, ¿se ha cancelado?

Poco a poco se ha ido cancelando y se han hecho acercamientos con cada una de las propiedades porque cada una tiene una característica especial, pero sí ha pagado. Parte de la estrategia del Minsa era ahora colocarlos en centros de convenciones.

¿Qué perspectiva tienen en Apatel sobre las convenciones en Panamá, tomando en cuenta que apuntaban a atraer ese sector antes de la pandemia?

La clave es cómo nos vamos a proyectar. Nos interesa la seguridad y confianza. Si bien empezarán a venir los grupos pequeños y una vez que la gente sienta la confianza empieza a despegar. Sin embargo, es importante mencionar que al no tener una persona dirigiendo la promoción internacional, que es la persona encargada de ver todas estas cosas y armar la estrategia de promoción internacional, nosotros no podemos de alguna forma empujarlo con fuerza. Hay que ver el tema de pandemia en las aerolíneas, las pocas que teníamos se están yendo. Hay que decirlo, porque no gozamos de una estrategia de promoción de destino. Entonces no es la forma de dar un mensaje para decir que estamos listos para recibir a los turistas. Es un grito de auxilio el que estamos dando los negocios relacionados al turismo.

¿Los cruceros se van a reactivar?

El gran problema es que todo está parado, porque no hay un director de orquesta. Los cruceros de líneas como Norwegian que iba atracar, al final se detuvo. Todas esas son negociaciones con la experticia que debe tener el director del fondo para hablar con las aerolíneas y mover el destino para quedarse en Panamá. De lo contrario, se van a ir a Costa Rica, y hasta marzo del otro año, regresarán a Panamá.

Nombre completo: Armando Rodríguez

Nacimiento: 6 de junio de 1979, Panamá.

Ocupación: hotelero

Resumen de su carrera: Presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y gerente general del hotel Albrook Inn. Representante legal y fundador de Panamá Services Inc (empresa de servicios y consultorías desde 2007). Fue presidente 4 años de la Asociación de Pequeños Hoteles de Panamá, (Hoppan) y expresidente de la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles (Fecaph); En 2014, realizó el XII foro Centroamericano de Pequeños Hoteles en Panamá 2014 tocando el tema de la descentralización en el turismo y ha participado de los encuentros latinoamericanos de pequeños hoteles con 18 países, organizado por la OEA, que organiza la Red Latinoamericana, y del Caribe de Pequeños Hoteles. Estuvo tres periodos en la directiva de la Cámara de Turismo de Panamá. Participó en las consultas para la creación de la Ley 80 de incentivos turísticos y su cabildeo ante la Asamblea Nacional para su aprobación, al igual que en la ley de Fondo de Promoción Turística. Estudió en la Universidad Carlos III de Madrid, España, postgrado en gestión de la calidad en empresas turísticas, 2014. Universidad Latina de Panamá, Lic. en administración de empresas turísticas, 2001. Universidad Latina de Panamá, técnico en turismo, 1999. Instructor autorizado en formador de formadores FreemanGroup Int.

Fuente: La Estrella de Panamá.